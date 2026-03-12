«Лента» вернула 2,7 тысячи бывших сотрудников из-за нехватки кадров

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. «Группа Лента» в 2025 году приняла на работу 2,7 тысячи сотрудников, ранее работавших в компании, из-за нехватки рабочих рук, сообщилис в пресс-службе ритейлера.
«В 2025 году “Группа Лента” приняла на работу 2 702 человека, которые ранее по разным причинам из неё уходили. Доля таких сотрудников составила 18% от общего числа новых наймов», — сообщили в компании.
«Розничная торговля по-прежнему остаётся сферой с высокой конкуренцией за рабочие руки. Больше всего мы нуждаемся в сотрудниках линейного персонала», — прокомментировал ритейлер вопрос о возвращении бывших сотрудников.
Там добавили, что наибольшая доля открытых позиций приходится на работников торгового зала: продавцы, заместители руководителей секций, администраторы, сборщики заказов. «Острая нехватка сохраняется на нашем производстве: требуются повара и пекари», — добавили в «Ленте».
Компания уточнила, что основной поток повторных трудоустройств пришелся на формат «Гипер Лента», сюда вернулись более 1,7 тысячи человек. В «Супер Ленте» к работе вновь приступили 458 бывших сотрудников. В едином сервисном центре, «Зоомаркете», «Вингараже», а также на центральном производстве и в распределительном центре доля «возвращенцев» составила от 2% до 10% от всех принятых на работу.
За последние два года доля повторных приемов держится на уровне около 20% от всех трудоустройств в компанию.