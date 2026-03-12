Власти намерены выделить из бюджета 200 млн руб. детскому хоспису

Проект строительства детского хосписа реализуется благотворительным центром «Верю в чудо». Символическая закладка камня в основание прошла 24 июня 2022 года. Проект учреждения был включён в госпрограмму развития здравоохранения Калининградской области в 2019 году губернатором Антоном Алихановым, 10 июня 2022 года было получено разрешение на строительство. Окончание работ планировалось на декабрь 2025 года. В учреждении намереваются организовать медико-административную часть, дневной центр на 42 посещения в день, круглосуточный стационар на 15 комнат для одноместного размещения пациента и его семьи, бассейн.