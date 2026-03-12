Эксперт: война США с Ираном затянется, вопреки плану Белого дома

Эксперт подчеркнул, что инициированный Белым домом конфликт отрицательно повлияет на состояние мировой экономики. Собеседник ИС «Вести» спрогнозировал продолжение роста цен из-за того, что военная операция будет продолжаться.
«Могу сказать, что продолжительность операции явно выйдет за те рамки временные, о которых поначалу говорила администрация Трампа», — добавил Войтоловский. Он уточнил, что конфликт на Ближнем Востоке поднимет цены на рынках нефти во всех странах и региональных рынках газа в Европе и Азии, а также окажет негативное воздействие на экономику США и других стран.
Ранее младший научный сотрудник Отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Илья Баскаков в разговоре с Новости Mail допустил, что США могут выйти из прямого военного противостояния с Ираном, но Израиль продолжит участие в боевых действиях при снижении их интенсивности. Эксперт при этом не исключил и перерастание конфликта в длительную войну на истощение.