Эксперт: война США с Ираном затянется, вопреки плану Белого дома

Военная кампания Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана не будет закончена в запланированные Пентагоном сроки. Такое мнение в беседе с информационной службой «Вести» высказал глава Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Федор Войтоловский.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт подчеркнул, что инициированный Белым домом конфликт отрицательно повлияет на состояние мировой экономики. Собеседник ИС «Вести» спрогнозировал продолжение роста цен из-за того, что военная операция будет продолжаться.

«Могу сказать, что продолжительность операции явно выйдет за те рамки временные, о которых поначалу говорила администрация Трампа», — добавил Войтоловский. Он уточнил, что конфликт на Ближнем Востоке поднимет цены на рынках нефти во всех странах и региональных рынках газа в Европе и Азии, а также окажет негативное воздействие на экономику США и других стран.

Ранее младший научный сотрудник Отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Илья Баскаков в разговоре с Новости Mail допустил, что США могут выйти из прямого военного противостояния с Ираном, но Израиль продолжит участие в боевых действиях при снижении их интенсивности. Эксперт при этом не исключил и перерастание конфликта в длительную войну на истощение.

