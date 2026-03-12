Белоруска после работы обстреляла машину соседа — вот причина

В Лоеве будут судить женщину, которая стреляла по машине соседа. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Гомельской области.
Фигуранткой уголовного дела стала 21-летняя горожанка. Вечером 6 февраля белоруска пришла домой после работы и захотела пострелять с балкона. Она взяла своей пневматический пистолет и, стоя на балконе, не менее пяти раз выстрелила в сторону «Опеля» соседа на парковке.
Утром мужчина завел машину и увидел на лобовом стекле три круглых повреждения. Сразу же мужчина почистил авто от снега и обнаружил еще два схожих повреждения на крыше иномарки. Он вызвал милицию.
Белоруска сказала, что не подумала перед тем, как стрелять по машине соседа. Фото: СК.
Вечером того же дня, раскаявшись, девушка пришла к соседу с повинной, сказала, что ее поступок был необдуманным, и заплатила 630 белорусских рублей за причиненный ущерб.
Фигурантку ждет суд, ей инкриминируют умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся повреждением чужого имущества (ч.1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси).
