Токаев рассказал, чем Казахстан выгодно отличается от многих стран

«Казахстан всегда твердо отстаивал и будет защищать национальные интересы, государственный суверенитет. Мы — нация, которая созидает, а не разрушает, притягивает, а не отталкивает, объединяет, а не разделяет. Поэтому наши паспорта пользуются широким международным доверием и признаются в качестве документов, обладающих большой “силой”.Касым-Жомарт Токаев.