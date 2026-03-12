Ричмонд
Впервые за 20 лет в Феодосии отремонтируют набережную на проспекте Айвазовского

На проведение работ выделили почти 88 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Феодосии намерены капитально реконструировать набережную «Новая», расположенную на проспекте Айвазовского. Работы стартовали в начале февраля, на их проведение выделено почти 88 миллионов рублей.

Как сообщает «Крымское информационное агентство», набережная в последний раз ремонтировалась двадцать лет назад. Подрядчик, выполняющий текущий ремонт, должен завершить все работы до 1 сентября 2026 года. В ходе обновления планируется заменить покрытие, модернизировать инфраструктуру и благоустроить территорию.