Впервые за 20 лет в Феодосии отремонтируют набережную на проспекте Айвазовского

Как сообщает «Крымское информационное агентство», набережная в последний раз ремонтировалась двадцать лет назад. Подрядчик, выполняющий текущий ремонт, должен завершить все работы до 1 сентября 2026 года. В ходе обновления планируется заменить покрытие, модернизировать инфраструктуру и благоустроить территорию.