Калининградки победили на чемпионате по настольному теннису в Казани

Калининградская команда «Русский центр искусства» победила по итогам четвертого тура — чемпионат по настольному теннису проходил в Казани. Так наши спортсменки попали в категорию «А» Профессиональной лиги настольного тенниса, сообщает пресс-служба областного минспорта.
Лидерами команды названы: Дарья Шевченко (28 побед — 7 поражений) и Юлия Шевченко (29 побед — 10 поражений). Хорошую игру также показали Кристина Карась и Евангелина Мельник.
Отметим, за весь сезон спортсменки провели в общей сложности 110 матчей, выиграв 81 поединок.