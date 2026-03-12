Калининградки победили на чемпионате по настольному теннису в Казани

Калининградская команда «Русский центр искусства» победила по итогам четвертого тура — чемпионат по настольному теннису проходил в Казани. Так наши спортсменки попали в категорию «А» Профессиональной лиги настольного тенниса, сообщает пресс-служба областного минспорта.