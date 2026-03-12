Ричмонд
Калининградки победили на чемпионате по настольному теннису в Казани

Отличились девушки из команды «Русский центр искусства».

Калининградская команда «Русский центр искусства» победила по итогам четвертого тура — чемпионат по настольному теннису проходил в Казани. Так наши спортсменки попали в категорию «А» Профессиональной лиги настольного тенниса, сообщает пресс-служба областного минспорта.

Лидерами команды названы: Дарья Шевченко (28 побед — 7 поражений) и Юлия Шевченко (29 побед — 10 поражений). Хорошую игру также показали Кристина Карась и Евангелина Мельник.

Отметим, за весь сезон спортсменки провели в общей сложности 110 матчей, выиграв 81 поединок.