В Барановичах мужчина погиб при запуске двигателя своей машины

Житель Барановичей погиб, когда запускал двигатель своей машины.

Источник: Комсомольская правда

В Барановичах мужчина погиб при запуске двигателя своего авто. Подробности рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.

Жителя Барановичей обнаружили по его авто «Ауди-100» родственники. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. На место были вызваны эксперт-криминалист и судмедэксперт.

Специалисты установили, что тело мужчины было прижато кузовом к асфальту между передним и задним левыми по ходу движения колесами рядом с бордюром. Ключ от авто находился в замке зажигания, а еще была включена первая передача.

При этом система запуска двигателя была неисправна, стартер запускал маховик и двигатель заводился только, если присоединить провод к аккумулятору. Последовательно выполнить эти действия можно было только из подкапотного пространства, находясь рядом с машиной.

И, так как передача в момент запуска двигателя была включена, то автомобиль начинал движение, что и произошло в тот роковой день. Экспертиза показала, что смерть мужчины наступила от механической асфиксии. В момент наезда мужчина был в вертикальном положении, этилового спирта в его организме не обнаружили.

