29 клубов НХЛ готовы пригласить талантливого белорусского хоккеиста Пинчука

Пинчук — техничный хоккеист с хорошим катанием, отличным голевым чутьем и внушительными габаритами (рост 190 см, вес — 86 кг). В текущем сезоне Виталий уже набрал рекордные для белорусских игроков в КХЛ 64 очка (31 голов и 33 голевых передачи) в 62 матчах. То есть он набирает больше очка за игру.