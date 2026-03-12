29 клубов НХЛ готовы пригласить талантливого белорусского хоккеиста Пинчука

24-летний белорусский центральный нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук имеет хорошие шансы продолжить карьеру в клубе НХЛ.
Эксперт издания The Athletic Томас Дранс высказал мнение, что интерес к талантливому белорусу проявляют 29 клубов НХЛ. А после окончания сезона в КХЛ Пинчук станет свободным агентом и сможет переехать за океан (контракт Виталия с «Динамо» истекает 31 мая 2026 года). Его даже называют лучшим «европейским свободным агентом».
Пинчук — техничный хоккеист с хорошим катанием, отличным голевым чутьем и внушительными габаритами (рост 190 см, вес — 86 кг). В текущем сезоне Виталий уже набрал рекордные для белорусских игроков в КХЛ 64 очка (31 голов и 33 голевых передачи) в 62 матчах. То есть он набирает больше очка за игру.
Кстати, в юном возрасте Пинчук уже играл в сезоне-2019/20 в Северной Америке, в OHL. Но из-за пандемии коронавируса OHL досрочно завершила чемпионат, а Пинчук вернулся на родину.
