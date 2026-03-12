Для стройки жилья власти Башкирии ищут 4 тысячи га земли: это значительно больше, чем в прошлые годы

В Башкирии намерены найти больше земель, пригодных для строительства. В 2026 году планируется выявить порядка 3,8 тысячи гектаров — это на 70% больше среднегодовых показателей прошлых лет. Об этом сообщили в Росреестре и Министерства земельных и имущественных отношений региона.
С 2020 по 2025 год в Башкирии уже обнаружили 5,4 тысячи гектаров таких участков. Если план 2026-го по нацпроекту «Земля для стройки» будет выполнен, общий объем достигнет 9,2 тысячи гектаров.
Глава Минземимущества Башкирии Наталья Полянская подчеркнула, что речь идет не просто о цифрах, а о реальных возможностях для жилищного строительства, развития инфраструктуры и создания комфортной среды. Особое внимание уделяют качеству подготовки земли — участки должны передаваться инвесторам и гражданам без лишних барьеров.
С 2020 года в 55 муниципалитетах республики выявили более 3,7 тысячи участков. Свыше 700 из них уже вовлечены в строительство многоквартирных и индивидуальных домов.
Кроме того, с начала 2026 года по проекту «Земля для туризма» обнаружили шесть участков: пять в Иглинском районе и один в Караидельском.
