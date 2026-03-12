Для стройки жилья власти Башкирии ищут 4 тысячи га земли: это значительно больше, чем в прошлые годы

В Башкирии намерены найти больше земель, пригодных для строительства. В 2026 году планируется выявить порядка 3,8 тысячи гектаров — это на 70% больше среднегодовых показателей прошлых лет. Об этом сообщили в Росреестре и Министерства земельных и имущественных отношений региона.