Воронежцев предупреждают об открытых люках

В Воронеже в оттепель участились случаи самовольного открытия люков. Таким образом горожане и представители УК пытаются решить проблему подтопления дворов и дорог.
Однако такие действия не только создают угрозу для безопасности пешеходов и водителей, но и провоцируют сбои в работе системы водоотведения.
— Вместе с талой водой в сети водоотведения попадает крупный мусор: палки и ветки, автомобильные покрышки, бытовой мусор и строительные отходы, — пояснили в водоканале Воронежа. — Это приводит к засорам канализации, так как мусор снижает пропускную способность в трубах, а из-за попадания такого объема ливневых стоков в бытовую канализацию перегружается вся система водоотведения.
В РВК напомнили, что об открытом люке можно сообщить по телефону 206−77−06 или по телефону вызова экстренных служб 112. Также на главной странице сайта РВК-Воронеж есть кнопка «Увидел открытый люк? Сообщи!». А вот размещенные в соцсетях фотографии и сообщения — не всегда эффективный метод.