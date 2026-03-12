Воронежцев предупреждают об открытых люках

В РВК напомнили, что об открытом люке можно сообщить по телефону 206−77−06 или по телефону вызова экстренных служб 112. Также на главной странице сайта РВК-Воронеж есть кнопка «Увидел открытый люк? Сообщи!». А вот размещенные в соцсетях фотографии и сообщения — не всегда эффективный метод.