Многие омичи готовы уехать в тур с почти первой встречной с сайта знакомств

Женщины же подходят к такому осторожнее. Самый популярный сценарий для них это поехать вместе после нескольких встреч (41% опрошенных). 24% согласны на такое только через 3−6 месяцев отношений, когда в мужчине у них появляется больше уверенности. И все же 22% допускают поездку сразу после знакомства, если у них возникает сильная взаимная «химия».