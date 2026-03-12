Многие омичи готовы уехать в тур с почти первой встречной с сайта знакомств

Популярный общероссийский сайт знакомств и известный туристический сервис провели в Омске совместный опрос о том, насколько готовы местные жители ехать куда-то вместе с тем, кем недавно познакомились ради любовных отношений, и знакомятся ли они вообще ради путешествий. Как оказалось, 50% мужчины-респондентов готовы к поездке на отдых по сути сразу после знакомства.
Еще 19% считают, что для такого варианте достаточно нескольких свиданий.
Женщины же подходят к такому осторожнее. Самый популярный сценарий для них это поехать вместе после нескольких встреч (41% опрошенных). 24% согласны на такое только через 3−6 месяцев отношений, когда в мужчине у них появляется больше уверенности. И все же 22% допускают поездку сразу после знакомства, если у них возникает сильная взаимная «химия».
При этом только 14% респондентов уверены, что совместное путешествие возможно только после того, как они вступят в брак.
Совместное путешествие многие омичи воспринимают как настоящую боевую проверку отношений. 64% мужчин и 68% женщин считают, что поездка это переход на новый уровень. Там люди в паре быстрее видят друг друга настоящими.
Так что неудачный отпуск может быстро закончиться расставанием, это вполне допускают 56% мужчин и 65% женщин в опросе. Но для 44% мужчин и 38% женщин именно совместный тур становился началом отношений.
При этом не каждое путешествие обязательно превращается в роман: 46% мужчин и 45% женщин говорят, что совместный отпуск может остаться просто приятным этапом знакомства, который помогает лучше узнать человека.
Что касается направлений поездок, то по данным сервиса для путешествий, пары в основном выбирают поездки по России, это около 70% всех бронирований. Среди внутренних направлений лидеры Москва (около 21%) и Санкт-Петербург (16%), далее курортные Адлер и Сочи.
Ранее мы писали, что по итогам другого опроса в Омске 67% женщин-респонденток готовы были расстаться с парой, если мужчина скрывает их от своих друзей.