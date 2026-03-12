В Минтрансе попросили дать специалистам время на проработку проекта ростовского трамвая

Напомним, контракт, рассчитанный на 25 лет, был подписан в конце марта 2023 года с «Синарой». За время действия договора подрядчик проложил более шести километров рельсов в Левенцовке. Однако затем стройка остановилась. Это связано с тем, что стоимость проекта выросла почти вдвое из-за цен на материалы и работы.