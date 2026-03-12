В Минтрансе попросили дать специалистам время на проработку проекта ростовского трамвая

В Донской столице в четверг, 12 марта, министр транспорта Ростовской области Алена Беликова провела встречу с журналистами, ответив на вопросы, касающиеся развития транспорта. Речь шла Западной хорде, о нехватке водителей городских автобусов, о водном транспорте и многом другом. Среди прочего коснулись и развития трамвайной сети.
Напомним, контракт, рассчитанный на 25 лет, был подписан в конце марта 2023 года с «Синарой». За время действия договора подрядчик проложил более шести километров рельсов в Левенцовке. Однако затем стройка остановилась. Это связано с тем, что стоимость проекта выросла почти вдвое из-за цен на материалы и работы.
Официально соглашение пока не расторгнуто полностью, оно находится в стадии «переговорного процесса». Вопрос о развитии трамвайной сети остается открытым.
Алена Беликова также отметила, что развитие трамвайной сети невозможно в отрыве от общей инфраструктуры города. В отличие от автобусов и троллейбусов, которым достаточно существующих дорог, трамвай требует создания обособленной и сложной дорожной сети.
— Вопросы о проекте следует адресовать в городскую администрацию, — подчеркнула министр.
Она предположила, что администрация представит свою официальную позицию в ближайшее время. Алена Беликова добавила, что при Министерстве транспорта уже создана рабочая группа по развитию электротранспорта, в которую входят представители ведомства, и призвала дать специалистам возможность проработать все необходимые детали.