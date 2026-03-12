Пользователи Telegram жалуются на работу мессенджера

Так, за последний час насчитывается более 2,4 тысячи жалоб, а за сутки — более 5,3 тысячи. Больше всего жалоб поступает от россиян — из Санкт-Петербурга, Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, а также от пользователей из США и Германии.