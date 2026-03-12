Защита потерпевших по делу о теракте в «Крокусе» призвала вернуть смертную казнь

Защита потерпевших по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» выступила за возможность назначения смертной казни в исключительных случаях. Об этом со ссылкой на адвоката Людмилу Айвар пишет РБК в четверг, 12 марта.
"Вот в таких случаях, когда беспощадные террористы убивают такое количество людей, совершают такое циничное преступление, в исключительных случаях нужно отменять мораторий на смертную казнь.
Потому что они будут жить, получать передачки, встречаться с родственниками в тюрьме. Они будут жить, а люди погибли", — заявила юристка.
Четверых участников нападения на «Крокус Сити Холл» приговорили к пожизненному лишению свободы. Среди непосредственных исполнителей вину признали все, кроме одного — он отказался считать себя террористом и заявил о «совершении джихада».