Защита потерпевших по делу о теракте в «Крокусе» призвала вернуть смертную казнь

Защита потерпевших по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» выступила за возможность назначения смертной казни в исключительных случаях. Об этом со ссылкой на адвоката Людмилу Айвар пишет РБК в четверг, 12 марта.