Министерство спорта Иркутской области возглавил Виктор Учеватов

Виктор Учеватов стал исполняющим обязанности министра спорта Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, соответствующий указ был подписан 11 марта 2026 года.
Виктор Учеватов родился в 1983 году в Ангарске. У него два высших образования: окончил университет физкультуры и спорта в Санкт-Петербурге, а также магистратуру по менеджменту. С 2001 по 2012 год он профессионально играл в хоккей в клубах России и Северной Америки. Он мастер спорта России, победитель юниорского первенства мира, бронзовый призер чемпионата России в ВХЛ и обладатель «Кубка вызова» в составе сборной.
В 2013—2014 годах Виктор Учеватов работал в оргкомитете «Сочи 2014», где отвечал за проведение хоккейных турниров на Олимпийских и Паралимпийских играх. Позже он вернулся в Иркутскую область, тренировал сборные и с 2016 года руководил Центром спортивной подготовки. Теперь он временно возглавил региональное министерство спорта.
