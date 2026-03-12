Министерство спорта Иркутской области возглавил Виктор Учеватов

Виктор Учеватов родился в 1983 году в Ангарске. У него два высших образования: окончил университет физкультуры и спорта в Санкт-Петербурге, а также магистратуру по менеджменту. С 2001 по 2012 год он профессионально играл в хоккей в клубах России и Северной Америки. Он мастер спорта России, победитель юниорского первенства мира, бронзовый призер чемпионата России в ВХЛ и обладатель «Кубка вызова» в составе сборной.