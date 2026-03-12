Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Куда сходить 13−15 марта: полная программа развлечений в Новосибирске

Впереди — интересные мероприятия.

Источник: Om1 Новосибирск

СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ.

13 МАРТА.

«Stand-up по-женски» в Новосибирске (18+).

Это шоу уже покорило Москву, Питер и другие города — теперь пришло время взорвать ваш город искромётным женским юмором! Лучшие комики региона и специальные гости со всей России соберутся, чтобы отпесочить бывших, пройтись по нынешним и высказаться на наболевшие темы без цензуры.

«Сплетни bar by Anna Asti» — Красный просп., 50 (вход со стороны ул. Романова) 13 марта в 20:00 Стоимость билета — от 890 до 1 390 рублей.

«Братья Грим» в Новосибирске (18+).

Хлопаем ресницами и взлетаем: легендарные «Братья Грим» на нашей сцене с живым концертом!

«Максимилианс» — ул. Дуси Ковальчук, 1/1, ТЦ «Малинка» 13 марта в 20:00 Стоимость билета — 1 800 рублей.

14 МАРТА.

«5 континентов». Грандиозное шоу Гии Эрадзе и Росгосцирка (0+).

Заслуженный артист РФ Гия Эрадзе совместно с компанией «Росгосцирк» представляет публике легендарное шоу «5 континентов», в неизменно лучших традициях уже полюбившегося жителям и гостям города «Королевского цирка»!

Цирк — ул. Челюскинцев, 21 14 марта в 17:00 Стоимость билета — от 2 500 до 7 000 рублей.

«Jahmal TGK» в Новосибирске (18+).

Jahmal TGK — один из основателей легендарного объединения «Триагрутрика», артист, чьё имя напрямую связано с уральским рэпом и целой эпохой в отечественном хип-хопе. Его путь в музыке начался ещё в конце 90-х, и сейчас за его плечами десятки релизов, ставших частью истории жанра.

«Подземка» — Красный просп., 161 14 марта в 19:00 Стоимость билета — от 2 200 до 5 500 рублей.

15 МАРТА.

Валерия в Новосибирске (12+).

Валерия — Народная артистка России, выпускница Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных, многократный лауреат премий «Золотой граммофон», «Муз-ТВ», MTV Russia Music Awards, «Песня года» и многих других.

Дом учёных СО РАН — Морской просп., 23 15 марта в 18:00 Стоимость билета — от 4 000 до 8 500 рублей.