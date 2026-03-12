Куда сходить 13−15 марта: полная программа развлечений в Новосибирске

Это шоу уже покорило Москву, Питер и другие города — теперь пришло время взорвать ваш город искромётным женским юмором! Лучшие комики региона и специальные гости со всей России соберутся, чтобы отпесочить бывших, пройтись по нынешним и высказаться на наболевшие темы без цензуры.