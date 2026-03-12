Куда сходить 13−15 марта: полная программа развлечений в Новосибирске

СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ.
13 МАРТА.
«Stand-up по-женски» в Новосибирске (18+).
Это шоу уже покорило Москву, Питер и другие города — теперь пришло время взорвать ваш город искромётным женским юмором! Лучшие комики региона и специальные гости со всей России соберутся, чтобы отпесочить бывших, пройтись по нынешним и высказаться на наболевшие темы без цензуры.
«Сплетни bar by Anna Asti» — Красный просп., 50 (вход со стороны ул. Романова) 13 марта в 20:00 Стоимость билета — от 890 до 1 390 рублей.
«Братья Грим» в Новосибирске (18+).
Хлопаем ресницами и взлетаем: легендарные «Братья Грим» на нашей сцене с живым концертом!
«Максимилианс» — ул. Дуси Ковальчук, 1/1, ТЦ «Малинка» 13 марта в 20:00 Стоимость билета — 1 800 рублей.
14 МАРТА.
«5 континентов». Грандиозное шоу Гии Эрадзе и Росгосцирка (0+).
Заслуженный артист РФ Гия Эрадзе совместно с компанией «Росгосцирк» представляет публике легендарное шоу «5 континентов», в неизменно лучших традициях уже полюбившегося жителям и гостям города «Королевского цирка»!
Цирк — ул. Челюскинцев, 21 14 марта в 17:00 Стоимость билета — от 2 500 до 7 000 рублей.
«Jahmal TGK» в Новосибирске (18+).
Jahmal TGK — один из основателей легендарного объединения «Триагрутрика», артист, чьё имя напрямую связано с уральским рэпом и целой эпохой в отечественном хип-хопе. Его путь в музыке начался ещё в конце 90-х, и сейчас за его плечами десятки релизов, ставших частью истории жанра.
«Подземка» — Красный просп., 161 14 марта в 19:00 Стоимость билета — от 2 200 до 5 500 рублей.
15 МАРТА.
Валерия в Новосибирске (12+).
Валерия — Народная артистка России, выпускница Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных, многократный лауреат премий «Золотой граммофон», «Муз-ТВ», MTV Russia Music Awards, «Песня года» и многих других.
Дом учёных СО РАН — Морской просп., 23 15 марта в 18:00 Стоимость билета — от 4 000 до 8 500 рублей.