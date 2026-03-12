Юные таланты и день рождения Ноны Мордюковой: бесплатные мероприятия уикенда в Калининградской области

А. Вивальди — Концерт для фагота соль мажор, I, II части; Г. Пьерне — Концертное соло для фагота и фортепиано, op. 35; Н. А. Римский-Корсаков — Квинтет для флейты, кларнета, валторны, фагота и фортепиано си-бемоль мажор; А. Тансман — Сонатина для фагота и фортепиано; В. А. Моцарт — Соната для фагота си-бемоль мажор, III часть; А. Вивальди — Концерт для фагота ми минор; Й. Хертель — Концерт для фагота ля минор, I часть; Ж. Массне — «Размышление» из оперы «Таис»; Н. Я. Мясковский — Соната для виолончели № 2, ор. 81 (переложение для фагота), I часть.