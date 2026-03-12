Юные таланты и день рождения Ноны Мордюковой: бесплатные мероприятия уикенда в Калининградской области

Погода радует калининградцев и гостей города весенним теплом, а афиша — разнообразием культурных мероприятий. Запланировано открытие выставки, несколько лекций и концертов. «Клопс» рассказывает, куда бесплатно сходить в пятницу, субботу и воскресенье.
Концерт класса Владимира Фрадкина6+
Когда: пятница, 13 марта, 16:00.
Где: Камерный зал филиала ЦМШ-АИИ «Балтийский» (Солнечный бульвар, 27, корпус 4).
Всех желающих приглашают на концерт класса заслуженного работника культуры РФ, преподавателя кафедры оркестровых духовых и ударных инструментов Владимира Фрадкина.
В программе:
А. Вивальди — Концерт для фагота соль мажор, I, II части; Г. Пьерне — Концертное соло для фагота и фортепиано, op. 35; Н. А. Римский-Корсаков — Квинтет для флейты, кларнета, валторны, фагота и фортепиано си-бемоль мажор; А. Тансман — Сонатина для фагота и фортепиано; В. А. Моцарт — Соната для фагота си-бемоль мажор, III часть; А. Вивальди — Концерт для фагота ми минор; Й. Хертель — Концерт для фагота ля минор, I часть; Ж. Массне — «Размышление» из оперы «Таис»; Н. Я. Мясковский — Соната для виолончели № 2, ор. 81 (переложение для фагота), I часть.
Вход свободный, по регистрации, возможен только при наличии документа, удостоверяющего личность.
Выставка «Орнамент массы. Калининградский код»12+
Когда: пятница, 13 марта, 17:00.
Где: Калининградский областной историко-художественный музей (Клиническая, 21).
Новый проект от калининградских художников, посвящённый исследованию региона как уникального палимпсеста — места, где на одном «листе» проступают следы разных эпох: довоенной, советской и современной.
На выставке можно будет увидеть работы 14 местных авторов, включая Татьяну Алмонд, Евгению Балдину и Юлию Горбунову.
Вход на открытие выставки свободный.
Мастер-класс и детективная игра12+
Когда: суббота, 14 марта.
Где: м/к «Городское пространство для молодых семей» (Дзержинского, 44).
Мастер-класс «Роспись и кастомизация футболок», на котором участники смогут создать уникальную вещь с собственным дизайном, начнётся в 12:00.
Полный тайн и загадок «Детективный вечер»16+ с интеллектуальными играми, головоломками и расследованиями начнётся в 14:30.
Вход свободный для участников младше 35 лет.
Арт-бук вечеринка «В ритмах весны»6+
Когда: суббота, 14 марта, 14:30.
Где: Библиотека им. В. С. Высоцкого (Бакинская, 11).
Приглашаем на арт-бук вечеринку, которая подарит незабываемые впечатления, новые знакомства, атмосферу праздника и весеннего настроения.
В программе:
14:30 — Мастер-класс «Мартовские котики» от художника миниатюрной живописи Ольги Павленко.
Интеллектуальная игра «Литературная рулетка».
16:00 — Концерт автора-исполнителя, писателя, почётного члена Международного союза авторов-исполнителей Леонида Горбушина.
Тематическая фотозона «Весеннее настроение».
Вход свободный.
Программа «Симфония песен Александра Зацепина»12+
Когда: суббота, 14 марта, 15:00.
Где: Библиотека им. А. А. Леонова (проспект Мира, 62).
Библиотека приглашает на встречу, посвящённую творчеству советского и российского композитора Александра Зацепина — автора музыки к любимым кинофильмам и эстрадных хитов.
Калининградский музыкант Валерий Алексеев исполнит известные песни: «Есть только миг», «Первый день календаря», «Иду за счастьем», «Помоги мне» и другие.
В программе также рассказ о жизни и творчестве Александра Зацепина и книжная экспозиция «Миг между прошлым и будущим».
Вход свободный.
Концертная программа «Казачка»12+
Когда: воскресенье, 15 марта, 11:00.
Где: Дом офицеров Балтийского флота (Балтийск, Красной Армии, 13).
Балтийский казачий хор и Областной оркестр русских народных инструментов представляют программу, посвящённую 100-летнему юбилею великой актрисы Ноны Мордюковой.
Исполнители:
Калининградский областной оркестр народных инструментов (художественный руководитель — Антон Жуков), Балтийский казачий хор (художественный руководитель — Александр Ковалев, хормейстер — Дарья Близненко), Актриса Калининградского драматического театра Надежда Ильина.
Вход свободный.
Финал I этапа конкурса «Надежда. Дети»6+
Когда: воскресенье, 15 марта, 12:00.
Где: Городской центр культуры и искусства (Зеленоградск, Курортный проспект, 11).
На сцену в Зеленоградске выйдут юные таланты, прошедшие конкурсный отбор. Гостей приглашают посмотреть на лучшие номера и поддержать юных артистов аплодисментами. «Давайте вместе подарим ребятам море эмоций и веры в себя», — призывают организаторы.
Вход свободный.