В 2027 году из Ростова в Мариуполь планируют запустить суда на подводных крыльях

В Ростовской области намерены расширить географию пассажирских перевозок на судах с подводными крыльями. В 2027 году они намерены открыть маршрут в Мариуполь. Об этом на встрече с представителями СМИ рассказала министр транспорта области Алена Беликова.
По словам Беликовой, в планах — сделать водный транспорт не туристическим, а полноценным регулярным средством передвижения, сравнимым по функции с автобусом или электричкой. Уже в 2026 году из Ростова в Таганрог планируется начать рейсы «Метеора».
Однако ключевой перспективой станет сообщение с новыми регионами.
— Очень надеемся, что получится. Не будем загадывать на 2026-й, но хотя бы на 2027-й год, это первое сообщение с вновь присоединенными территориями, в частности с Мариуполем, — поделилась планами министр.
Руководитель минтранса добавила, что для реализации этого проекта требуется серьезная подготовка. В частности, необходимо произвести переквалификацию действующих судов:
— Для того, чтобы дойти до Мариуполя, нужно сделать переквалификацию текущего судна, потому что это граница Таганрогского залива, это немножко другая волна.
А для того, чтобы пустить суда в Керчь, нужны «Метеоры» морского класса, но с новыми характеристиками. Связано это с тем, что действующие суда могут доходить только до Таганрога, а далее в Дону идут небольшие глубины, что требует суда с небольшой осадкой.
— Конструкторское бюро Алексеева, которое производит эти суда, оказывает нам очень большую поддержку… Сейчас они готовы пересмотреть конструктив (судов — прим. ред.) для того, чтобы морские «Метеоры» могли заходить в Ростов-на-Дону. Они работают специально под нас над изменениями конструкции, — добавила Алена Беликова.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.