Декада Наурызнама: какие мероприятия пройдут в Астане, Алматы и Шымкенте

В ближайшую субботу в республике начинается декада празднования Наурыз мейрамы. Каждый день имеет глубокий смысл и будет наполнен мероприятиями, отражающими богатство и многообразие казахстанской культуры.
Новая концепция празднования самого долгожданного периода весны была предложена в 2024 году. С этого момента у казахстанцев появилась возможность проводить традиционный весенний праздник на протяжении 10 дней. Особое внимание уделено сочетанию традиционных ценностей и сплочению народа нашей многонациональной страны в объединении общими ценностями.
Каждый день декады будет посвящен отдельной теме и состоять из дней приветствий, добрых пожеланий, благотворительности, семьи, национальной одежды, обновления, единства и спорта. По всей стране организуют различные массовые мероприятия, которых в этом году запланировано более 1,5 тысячи. В республике будут проведены выставки, фестивали, литературно-музыкальные вечера и кинопоказы, благотворительные акции, культурно-спортивные мероприятия.
Фото: Zakon.kz.
Исторически Наурызнама — это культурное наследие нашего народа, уходящее корнями в тысячелетия. Традиция празднования Наурыза в казахской культуре никогда не ограничивалась одним днем.
«Праздник становится мостом между прошлым и настоящим, между разными культурами и традициями Казахстана. Испокон веков наши предки встречали Наурыз как начало года. Сегодня Наурыз стал общенациональным праздником. Его ждут и отмечают все вместе, невзирая на этнические и религиозные различия», — отметил в своей поздравительной речи президент Касым-Жомарт Токаев.
Общенациональная декада Наурызнама стартует с «Көрісу күні — Амал мерекесі», став первым днем в декаде празднования Наурыз мейрамы.
14 марта — Көрісу күні (Амал мерекесі) — День встреч и приветствий. Начало празднований, традиция рукопожатий, визиты к родственникам и старейшинам.
15 марта — Қайырымдылық күні — День добрых дел: благотворительные акции, ярмарки и помощь тем, кто в этом нуждается.
16 марта — Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні: День погружения в искусство: театральные постановки, концерты и мастер-классы по народным ремеслам.
17 марта — Шаңырақ күні — Семейный день: время для общения внутри семьи, чествования многодетных семей и передачи традиций детям.
18 марта — Ұлттық киім күні: День национальных костюмов и этнического стиля: по всей стране люди надевают национальные костюмы или элементы традиционной одежды (тақия, шекпен, украшения).
19 марта — Жаңару күні — символ весеннего пробуждения: время для уборки, обновления дома и посадки саженцев.
20 марта — Ұлттық спорт күні — спортивный азарт: турниры по казакшакурес, тогызкумалак и конные состязания.
21−22−23 марта — проводятся основные празднования Наурыза — Наурыз мейрамы. Проходят главные торжества, гуляния по всей стране, которые включают приготовление наурыз коже, театрализованные представления, концерты и национальные спортивные игры.
21 марта — Ынтымақ күні — День единства: подготовка к главному торжеству, проведение общих праздничных обедов и примирение.
22 марта — Жыл басы, Наурыз мейрамы — кульминация года: массовые гуляния в этноаулах, алтыбакан, песни и щедрый дастархан с наурыз көже.
23 марта — Тазалық күні — завершение декады: экологическая акция «Таза табиғат» — уборка общественных мест и забота о природе.
Алматы.
В Алматы стартуют праздничные мероприятия, посвященные празднованию Наурыза, с 14 марта. В этом году праздничная программа реализуется в рамках концепции «Наурызнама» и объединит более 200 событий по всему городу.
Основные площадки празднования будут расположены на площади Астана, площади Абая, на пешеходной части проспекта Жібек Жолы и улице Панфилова.
Локации по районам:
Алатауский район — на территории Ледового дворца ALMATY ARENA. Алмалинский район — Парк им. М. Ганди. Ауэзовский район — Западное побережье озера Сайран. Бостандыкский район — Парк первого президента. Жетысуский район — Алматинский ипподром. Медеуский район — Пешеходная аллея по улице Пушкина. Турксибский район — Парк им. С. Сейфуллина. Наурызбайский район — Площадь перед районным акиматом.
Фото: акимат Алматы.
Следует отметить, что главные площадки города, также площадки восьми районов будут тематически оформлены к празднику Наурыз: будет установлено множество юрт, тематические МАФы.
14 марта — Көрісу күні (Амал мерекесі).
12:00 — торжественное открытие празднования Наурыза, концертная программа «Көктөбедегі көрісу» (Көк-төбе), где примут участие известные артисты казахстанской эстрады, такие как Мадина Садвакасова, Айгүл Қосанова, группы «Тұмар», Made in KZ, «КешYou», «Алатау серілері», также артисты театра традиционного искусства «Алатау». Жителей и гостей города Алматы в этот день ждет необычное поздравление аудиодронами (канатная дорога до Көк-Төбе будет бесплатной с 10:00 до 15:00).
15 марта — Қайырымдылық күні
Благотворительная акция «Жақсылық жаса» — посещение Алматинского зоологического парка детьми с особыми потребностями.
Благотворительная экскурсия для детей категории СУСН в Государственном Центральном музее.
11:00 — концертная программа «Қайырымдылық күні» творческих коллективов в Центре активного долголетия «Сенім» (ЖК «Алма City», 5, ул. Алтын Орда, 6/38б).
11:00 — благотворительный концерт «Жүрек жылуы» в социальном центре «Бақытты отбасы» (мкр. «Қалқаман-2», ул. Сыпатай батыра, 55).
12:00 — благотворительный показ спектакля из репертуара Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Н. Сац для детей из интернатов, детских домов и малообеспеченных и многодетных семей (Дворец школьников, пр. Достык, 124).
15:00 — благотворительный показ спектакля детской театральной студии Sats ComUnity в школе-интернате для детей с инвалидностью № 2.
15:00 — благотворительный показ казахской народной сказки «Қошқар мен теке» в Республиканском государственном академическом корейском театре.
Выездной концерт солистов Государственной академической филармонии им. Жамбыла для воспитанников детского дома № 1.
Кроме того, во всех районах города будут организованы адресные благотворительные акции: помощь ветеранам, передача продуктовых корзин нуждающимся семьям.
16 марта — Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр күні
10:00 — музыкально-театрализованное представление, посвященное традиционным казахским обрядам: «Сүйінші сұрау», «Балаға ат қою», «Бесікке салу», «Тұсаукесер», «Беташар» (ЦИТ Наурызбайского района).
16:00 — проведение национальных игр «Аударыспақ» и игры в асык в Казахском государственном цирке.
Кроме того, во всех районах города пройдут встречи и тематические мероприятия, посвященные национальным традициям и обычаям казахского народа. Для горожан организуют мастер-классы по национальным ремеслам, демонстрацию традиционных обрядов, а также выставки-ярмарки изделий учащихся, где будут представлены элементы юрт, текстиль, ювелирные украшения и другие изделия народных ремесел.
17 наурыз — Шаңырақ
10:00 — круглый стол под названием «Отбасы құндылықтары» (центр «Бақытты отбасы», Нуркент, 5).
11:00 — литературное ревю и поэзия «Наурыз — Ұлыстың ұлы күні» (Детская библиотека № 1).
11:00 — круглый стол «Отбасы құндылықтары», где будет беседа с родителями, ветеранами, уважаемыми аксакалами (Шыңға өрле, биікке самға, ул. Толе би, 160).
11:00 — мероприятие с участием Центра поддержки семьи «Шаңырақ» (Центр поддержки семьи, Розыбакиева, 250).
11:00 — форум для участников центра «Бақытты отбасы» Наурызбайского района (ул. Жунисова, 10).
11:00 — круглый стол под названием «Бір шаңырақ астында» (Социальный центр «Шыңға орлеу», ул Саги Ашимова, 206а).
12:00 — благотворительный показ для многодетных семей спектакля из репертуара Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Н. Сац (Дворец школьников).
18 марта — Ұлттық киім күні
10:00 — показ национальных костюмов «Ұлттық киімді дәріп-теу» в Государственном архиве (Чуланова, 159).
11:00 — показ национальных костюмов «Этно-Fashion» (Alatau Creative Hub).
11:00 — Конкурс «Лучший национальный образ» (Family park, ул. Улукбек, 57а).
11:00 — конкурс «Лучший национальный образ» (Конкурс «Лучший национальный образ» среди студентов Алматинского технико-экономического колледжа путей сообщения, Ауэзовский р-н, мкр Жетысу-1, дом 32в).
11:00 — этнофольклорный вечер «Армысың, әз-Наурыз — жаңа күн!» (библиотека им. Ауэзова).
11:00 — показ национальных костюмов «Ұлттық сезім — киіммен» (проспект Райымбека, 174).
11:00 — концертная программа «Наурыз — елге нұр, жерге береке» (библиотека им. Бегалина).
Во Дворце школьников состоится выставка национальных костюмов и костюмов из спектаклей Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Н. Сац с национальными мотивами. Также на Арбате состоится выставка национальной одежды и украшений, организованная акиматом Жетысуского района.
19 марта — Жаңару.
Во всех районах города будет проходить акция по посадке деревьев.
20 — Ұлттық спорт.
10:00 — Спортивное мепроприятие «Спорт — достық алаңы» (Парк первого президента).
10:00 — соревнования по национальным видам спорта с участием школ и совета ветеранов (парк «Гүлдер»).
10:00 — открытый городской турнир, посвященный празднику Наурыз, по тогызкумалаку (ГККП «Спортивный клуб национальных и конных видов спорта»).
10:00 — городской турнир, посвященный празднованию Наурыза, по қазақ күресі (Площадь «Астана»).
10:00 — спортивно-массовые мероприятия по проекту «Спорт-достық алаңы» (ФОК «Айнабулак»).
10:00 — «Наурыз — спорт мерекесі» (ФОК «Кемел»).
11:00 — соревнования, посвященные празднику Наурыз, по асық ату, тымақ ұру, лянга, поднятие гири среди людей с ограниченными физическими возможностями г. Алматы (Центральный парк культуры и отдыха).
11:00 — спортивные игры «Спорт — достық алаңы» («Атлетическая деревня»).
Основные дни празднования будут проходить
Астана.
В честь наступления главного праздника весны — Наурыза — в столице также будет организовано более 200 разноплановых мероприятий и акций. Особенностью празднования Наурыза в этом году станет активное применение цифровых технологий и инструментов искусственного интеллекта. Инициатива реализуется в рамках Года развития цифровизации и искусственного интеллекта, объявленного главой государства.
Фото: Zakon.kz.
На праздничных площадках столицы для жителей и гостей города будут представлены современные интерактивные зоны с роботами, демонстрациями возможностей искусственного интеллекта и другими технологичными решениями. Горожане смогут увидеть, как современные технологии сочетаются с национальными традициями, а также принять участие в различных цифровых и познавательных активностях.
Декада «Наурызнама» начнется с Көрісу күні — Амал мерекесі в столичном Доме дружбы. Там состоится мероприятие «Ұлы Еліміздің Көрісу күні — Амалмерекесі». Представители Совета аксакалов и Совета матерей проведут обряд «Көрісу», в рамках которого продемонстрируют национальные обряды, связанные с приветствием и примирением, поделятся наставлениями и дадут бата — благословение на мир и благополучие. Также состоятся научно-этнографическая конференция и выставка «Наурыз жылнамасы», направленные на всестороннее осмысление Наурыза как древнего культурного кода и живой традиции казахского народа.
В 12:00 часов 14 марта в парке «Ататүрік» пройдет масштабное мероприятие «Көрісу күні — Амал мерекесі» с участием деятелей культуры и творческих коллективов столицы, детских коллективов учреждений образования и коллективов национальных культурных центров Ассамблеи народа Казахстана.
Отдельной зоной станет современная AI-площадка. Здесь посетители смогут с помощью искусственного интеллекта создать персонализированные фотографии в образах национальной казахской одежды и скачать готовое изображение по QR-коду.
14 марта в 15:00 в ТРЦ «Хан Шатыр» состоится фестиваль спортивных игр «Tartys Fest» среди спортсменов, жителей и гостей города, где пройдут соревнования по арқан тарту; подтягиванию на перекладине; қой көтеру; игре в тоғызқұмалақ против искусственного интеллекта. Принять участие могут все желающие от 18 лет и старше. Участие бесплатное. Регистрация проводится на месте перед началом соревнований.
В этот день КГУ «Руханият» организует культурное мероприятие «Амал келді-жылкелді». В программе отражаются обрядовые элементы Амал мерекесі, народные обычаи, фольклор.
В школах столицы пройдет фестиваль приветствий «Көрісу — дәстүрі». В этот день в 12:00 часов в районе Сарыарка в сквере «Коргалжын» пройдет спортивно-творческое мероприятие.
Во Дворце школьников имени Аль-Фараби с 14 по 18 марта будет проходить праздничное представление «NAURYZ-2026» в формате театральной постановки по мотивам народных сказок.
Также в Астане 14 и 15 марта пройдут масштабные продовольственные ярмарки «Nauryz Sale». На ярмарках будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана. Жители и гости столицы смогут приобрести овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию, колбасные изделия, муку, крупы, выпечку, натуральные соки, варенье, мед и другие продовольственные товары по доступным ценам.
Ярмарки будут проходить 14 и 15 марта с 10:00 до 18:00 часов на следующих площадках города:
ТЦ «Keryen Joly» (шоссе Алаш, 35б); ТЦ «Koktal» (пр. Н. Тлендиева, 12а); ТЦ «Евразия» (по ул. К. Сатпаева); ТЦ «Астаналык базар» (ул. С. Сейфуллина, 47); ТРЦ «Damu Mall» (цокольный этаж, ул. Ж. Нажимеденова, 26); рынок «Шапагат» (пр. Богенбай батыра, 69); рынок «Сауран» (ул. Алматы 3).
15 марта отмечается «Қайырымдылық күні». В этот день по городу пройдет акция «Ардагерлерді ардақтайық», в рамках которой одиноким пенсионерам, ветеранам и нуждающимся раздадут продуктовые корзины.
В торгово-развлекательном центре района Есиль будет установлено «Дерево желаний» — «Армандар әлемі». На дереве разместят QR-код: отсканировав его, спонсоры смогут ознакомиться со списком детей, находящихся в Центре адаптации несовершеннолетних. Выбрав одного из ребят, они смогут исполнить его мечту и подарить долгожданный подарок. Также любой желающий может участвовать в этой акции и подарить детям радость. Инициатива направлена на то, чтобы подарить детям внимание, заботу и веру в исполнение их заветных желаний.
В этот день благотворительные акции «Тазалықэстафетасы» организует и РОО «Ассамблея жастары». Активисты проведут очистку от снега дворов домов пожилых людей.
Также пройдет акция «Десять добрых дел» от столичных предпринимателей.
15 марта в 11:00 в Центре социального обслуживания «Шарапат» пройдет праздничное мероприятие «Қайырымдылық — жүректенжүрекке жол табатын күш».
В рамках благотворительной акции «Ізгілік ізі» для детей из социально уязвимых категорий организуют экскурсию по достопримечательностям столицы.
В центре «Нұрлы жүрек» будет организована концертная программа, а в кризисном центре «Үміт» запустят благотворительный челлендж «Творить добро — благое дело».
16 марта в декаде «Наурызнама» отмечается День культуры и национальных традиций.
В 17:00 часов Государственная академическая филармония имени Е. Рахмадиева приглашает на праздничное мероприятие «День культуры — пространство живой традиции».
В Национальной академической библиотеке откроется книжная выставка «Национальная ценность — национальная сущность».
16 и 17 марта в концертном зале Дворца «Жастар» будет проходить театрализованное музыкальное представление «Наурыз. Жарықкүші». Начало в 10:00, 12:00 и 14:00.
Среди государственных и структурных учреждений в этот день пройдет традиционный конкурс «Армысың, әз Наурыз».
КГУ «Руханият» организует открытый урок «Салт-дәстүр — ұлт қазынасы».
В 19:00 часов Государственный театр драмы и комедии имени А. Мамбетова приглашает на спектакль «Жас Абай».
В торгово-развлекательном центре Damu Mall 16 марта откроется национальная выставка рукоделия от пенсионеров Центра активного долголетия.
В Колледже сервиса и туризма в этот день для школьников пройдет мастер-класс по изготовлению национальных блюд, в дошкольных организациях — мастер-классы по изготовлению гончарных изделий с национальными орнаментами, в Школе искусств № 1 — концерт «Наурыз — Ұлыстың ұлыкүні!», в детской художественной школе — XXII Республиканский конкурс по декоративно-прикладному искусству «Туған жерім», в школе искусств № 2 — мероприятие «Дәстүрім — асылқазынам», в Центре социального обслуживания «Шарапат» — выставка ручных работ в национальном стиле пенсионеров района, в Центре оказания специальных социальных услуг «Қамқор» — познавательный час «Салт-дәстүр — асыл қазына».
С 16 по 22 марта во дворах жилых комплексов столицы проведут конкурс среди ОСИ «Ұлыстың ұлы күнінде…».
В этот день на улицах города в рамках акции «Наурыз жылуы» волонтеры «Астана жастары» работников коммунальных служб будут угощать чаем и баурсаками, а также вручать им цветы.
Фото: акимат Астаны.
17 марта отмечается Шаңырақ күні.
В этот день Музыкальный театр юного зрителя приглашает на вечер «Бақытты шаңырақжыры», на котором семейные пары исполнят песни и прочтут стихи.
Во Дворце единоборств имени Ж. Ушкемпирова организуют масштабный флешмоб и игру «Алтын Асык» среди столичных школьников.
Агротехнический университет имени Сейфуллина проведет показ обряда «Шаңыраққұру — дәстүр жалғасы», Евразийский национальный университет имени Гумилева — эстафету по национальным видам спорта среди молодых семей «Отбасы — бақыт мекені», Дворец школьников имени Аль-Фараби — конкурс «Ак бата».
В день шанырака в столице состоится награждение многодетных матерей нагрудными знаками «Серебряная медаль» и «Золотая медаль».
В праздничной программе дня — вручение колыбелей в национальном стиле новорожденным, посещение семей-юбиляров и поздравление с 50-летием совместной жизни, а также проведение челленджа «Шаңырақ-отбасының берекесі».
18 марта посвящено национальной одежде. В этот день в столичном спорткомплексе организуют шоу-мюзикл «Ұлы дала үні».
В Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева в 13:00 состоится республиканский конкурс «Алтын әже».
В ТРЦ «Хан Шатыр» посетителей и гостей ждет демонстрация национальной одежды из коллекций казахстанских дизайнеров, показ работ Центра активного долголетия.
В Национальном музее готовят мероприятие «Ұлттық киім — ұлт бейнесі», в Международном выставочном центре ЕХРО и ТРЦ «MEGA SilkWay» — театрализованное мероприятие «Қазақхалқының ұлттық киімі — ұлттың бет-бейнесі».
В рамках празднования дня Национальной одежды в ресторане «Турандот» гостей будут обслуживать роботы в национальном костюме.
В Казахском национальном университете искусств пройдет творческое мероприятие «Ұлттық киім — ұлт айнасы», в ТРЦ «DamuMall» — выставка национальной одежды, в Центре активного долголетия — мастер-класс по пошиву национальной одежды. В честь праздника в столице 18 марта запустят челлендж «Один день в национальной одежде».
19 марта — День обновления (Жаңару күні). В Астане в этот день предприниматели проведут очистку и уборку зданий и сооружений под девизом «Жауапты бизнес — жаңарған қала».
В Государственной многопрофильной больнице № 2 будет организовано мероприятие по вручению сертификатов с QR-кодом с определением локации посадки деревца в честь рождения новорожденного и торжественное вручение цифровых колыбелей новорожденным.
Кроме того, в рамках акции «Таза Қазақстан» во дворах столичных жилых комплексов будет проводиться масштабная уборка снега.
В детских садах, школах, вузах в этот день запустят челлендж по уборке «Начни с себя».
В рамках празднования Жаңару күні школьники района познают свою будущую профессию в очках виртуальной реальности.
Фото: акимат Астаны.
20 марта в рамках «Наурызнама» отмечается День национального спорта.
В Педагогическом колледже в честь праздника среди студентов проведут соревнования по национальным видам спорта — поднятие гири, перетягивание каната, армрестлинг. В конно-спортивном комплексе «Аргымак» пройдут показательные выступления по национальным играм, таким как теңге ілу, садақ ату, қыз қуу, көкпар, асық ату, құс бегілік.
20 марта в честь Дня национальных видов спорта в легкоатлетическом комплексе «QAZAQSTAN» пройдет спортивная эстафета «Ұлы дала ойындары», на которой будут представлены виды спорта с элементами искусственного интеллекта: Арқан тартыс, садақ ату, подтягивание, қой көтеру, QumalaqAI.
В 19:00 вечера Государственный театр драмы и комедии имени А. Мамбетова представит премьерный спектакль «Қажымұқан».
Во Дворце мира и согласия тем временем будет проводиться национальная премия «Наурызсыйлығы».
В 19:00 в концертном зале Дворца «Жастар» пройдет концерт «Наурыз нұры».
В этот день на открытых площадках, в школах и других учреждениях города будут организованы мероприятия, турниры по национальным видам спорта.
21 марта отмечают День солидарности (Ынтымақ күні). В Доме дружбы организуют масштабное праздничное мероприятие «Қошкелдің, Әз Наурыз!».
С 21 по 23 марта с 14:00 в Международном выставочном центре ЕХРО будет проходить мероприятие по празднования Наурыза с праздничными выступлениями творческих коллективов, национальными играми и соревнованиями.
Вместе с тем
Столичный цирк в 16:00 часов 21 марта приглашает на цирковое шоу артистов.
21 марта в районе Нура на площади перед стадионом «Астана Арена» UMC (Центр материнства и детства) будут устанавливать оборудование, диагностирующее сердечно-сосудистые заболевания через ИИ. Частными школами района также будут размещены фотобудка с использованием нейросетей и выставка робототехники.
22 марта отмечается начало Нового года.
С 14:00 до 18:30 вечера 22 и 23 марта на территории Международного выставочного центра «ЕХРО» будет работать ярмарка, приуроченная к празднованию Наурыз мейрамы.
В 12:00 в Государственном театре драмы и комедии имени А. Мамбетова пройдет концертная программа «Қош келдің, Әз Наурыз!».
В основные дни празднования Наурыза — 21 и 22 марта — на территории шести районов столицы, более чем на 30 локациях, пройдут соревнования по национальным видам спорта:
қазақ күресі қой көтеру арқан тартыс асық ату қол күрес гір көтеру.
На площади «Қазақ Елі» развернутся соревнования по Қазақ күресі среди жителей города.
Последний день в декаде «Наурызнама» — 23 марта — посвящен Дню очищения. По городу запустят челлендж «Начни с себя». Также проведут мероприятия по очистке дворов от снега и мусора как символ встречи Нового года с новыми целями в рамках общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан».
В 9:00 утра в Астане организуют экоакцию «Табиғат — адамзаттың алтын бесігі».
Столица также присоединится к международной экологической акции «Час земли» и на время отключит наружное освещение зданий.
Шымкент.
На территории города в рамках празднования Наурыза планируется проведение ряда культурно-массовых, познавательных, национальных, спортивных, а также информационно-имиджевых мероприятий, направленных на популяризацию народных традиций, культуры и истории.
В этом году праздничная декада «Наурызнама» в Шымкенте пройдет в новом инновационном формате в рамках проекта Digital Qazaqstan. Цикл мероприятий Digital Nauryz направлен на интеграцию национальных обычаев и традиций с современными IT-технологиями и возможностями искусственного интеллекта.
Подготовлена насыщенная программа праздничных мероприятий, посвященных празднику Наурыз. Во время декады «Наурызнама» в городе пройдут концерты, театрализованные представления, фестивали, спортивные соревнования и экологические акции. Основные события состоятся на площади «Астана», в городских парках и культурных учреждениях.
Фото: акимат Алматы.
Праздничная программа стартует 14 марта — в день Көрісу күні (Амал мерекесі). В этот день жители и гости города смогут посетить праздничное представление «Наурыз-думан» с участием артистов Шымкентского цирка. Также зрителям представят этнофольклорную постановку «Ұлыстың ұлы күні — Наурыз» театра «Шымкент Жастар» (с 10:00). В научно-универсальной библиотеке имени Аль-Фараби откроется тематическая книжная выставка «Амал келді — жыл келді» (с 11:00).
15 марта, в День благотворительности, в городе продолжатся праздничные выступления цирковых артистов. В парке «Арбат» пройдет выставка-ярмарка ремесленников и типографий, а также тематическая экспозиция библиотек.
16 марта, который посвящен культуре и национальным традициям, в концертно-выставочном центре организуют праздничную программу с участием мастеров народных промыслов, мастер-классами и встречами с представителями творческих союзов. В этот же день состоится республиканский фестиваль «Жарамазан fest». Кроме того, в историко-культурном комплексе «Шым қала» откроется выставка, посвященная истории Шымкента.
17 марта, в день Шаңырақ күні, мероприятия будут посвящены семейным ценностям. В парке «Арбат» пройдут интерактивные и образовательные активности: викторины, интеллектуальные игры, обучение основам искусственного интеллекта. Также с утра запланированы соревнования по робототехнике «ROBOSHANYRAQ», дрон-футбол и VR-игры (с 15:00).
18 марта отметят День национальной одежды. В концертно-выставочном центре состоится показ работ дизайнеров казахской национальной одежды, а также выставка-ярмарка. Тематическое этнокультурное мероприятие «Ұлттық киім — ұлт әдебі» пройдет в специальной библиотеке для слепых и слабовидящих.
19 марта, в День обновления, в концертно-выставочном центре откроется выставка стартап-проектов и робототехники «Стартаптар аллеясы» (с 11:00).
20 марта будет посвящен национальным видам спорта. На ипподроме Шымкента пройдут соревнования по таким традиционным играм, как аударыспақ, қыз қуу, бәйге, асық ату, ләңгі тебу, гиревой спорт и перетягивание каната. Начало в 11:00.
Кульминация празднования ожидается 21 марта — в День единства. С 11 утра на площади «Астана» и в городских парках состоится народный праздник «Ұлыстың ұлы күні — Наурыз». Для жителей подготовят театрализованные постановки, дневные концерты с участием казахстанских эстрадных исполнителей и гастрономический фестиваль с участием около 50 ресторанов города. В этот же день пройдет IT-мероприятие «Nauryz AI» и официальное открытие международного проекта «Tomorrow School». Вечером на площади «Астана» состоится гала-концерт (19:00), а праздничную атмосферу завершит салют (в 23:00).
22 марта, в день Жыл басы, — традиционного начала Нового года по восточному календарю, праздничные концерты продолжатся на главных площадках города. На сцене выступят коллектив «Шымкент сазы», артисты колледжа «Саз» и другие исполнители. Вечером пройдет гала-концерт с участием популярного эстрадного певца Садраддина и местных исполнителей.
23 марта, в День очищения, запланирована экологическая акция Taza LIKE — общегородской субботник. Также состоятся показы национальной одежды, концерт ансамбля «Казына» и вечерний гала-концерт.
Завершится праздничная декада 24 марта в Шымкенте концертом оркестров национальных инструментов, симфонических и эстрадных коллективов города под руководством заслуженного деятеля Казахстана Армана Жудебаева. Вечером, в 19:00, жителей ожидает гала-концерт с участием певца Кайрата Нуртаса и масштабное дрон-шоу (23:00). Начало мероприятия айтыс-оркестров в 11:00.