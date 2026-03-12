Декада Наурызнама: какие мероприятия пройдут в Астане, Алматы и Шымкенте

Кульминация празднования ожидается 21 марта — в День единства. С 11 утра на площади «Астана» и в городских парках состоится народный праздник «Ұлыстың ұлы күні — Наурыз». Для жителей подготовят театрализованные постановки, дневные концерты с участием казахстанских эстрадных исполнителей и гастрономический фестиваль с участием около 50 ресторанов города. В этот же день пройдет IT-мероприятие «Nauryz AI» и официальное открытие международного проекта «Tomorrow School». Вечером на площади «Астана» состоится гала-концерт (19:00), а праздничную атмосферу завершит салют (в 23:00).