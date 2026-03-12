Ричмонд
На Урале распространяют фейк о проведении эвакуации в 9 населенных пунктах

Свердловские власти опровергли фейк об обязательной эвакуации, распространенный в Сети.

Источник: Антитеррористическая комиссия в Свердловской области

В Свердловской области распространяют недостоверную информацию о проведении обязательной эвакуации в 9 населенных пунктах. Злоумышленники начали публиковать в Сети фейковые объявления от имени регионального ГУ МЧС России.

— Злоумышленники распространяют в Сети объявление об экстренном оповещении о проведении эвакуации населения в Северном, Восточном управленческих округах и Екатеринбурге. Главное управление МЧС России по Свердловской области не публиковало данное объявление, — заявили в Антитеррористической комиссии региона.

Свердловчан просят не вестись на ложные данные и не распространять их в социальных сетях и мессенджерах. Жителям рекомендуют опираться на информацию, опубликованную на официальных сайтах ведомств или их группах в соцсетях.