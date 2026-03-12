Ричмонд
В Воронеже перед судом предстанет иногородняя любительница легкой наживы

Благодарный потерпевший поблагодарил полицию за оперативное раскрытие кражи с банковского счета.

Источник: Комсомольская правда

52-летний житель Воронежа выразил признательность сотрудникам отдела полиции № 5 за профессионализм и оперативность. В начале января мужчина потерял банковскую карту, а спустя некоторое время обнаружил списания на общую сумму около 10 тысяч рублей.

Полицейские незамедлительно приступили к работе. Изучив записи с камер видеонаблюдения, они в кратчайшие сроки установили маршрут передвижения подозреваемой и задержали ее, предотвратив новые кражи. Злоумышленницей оказалась ранее судимая 39-летняя жительница Кемеровской области. Женщина нашла карту у пешеходного перехода на улице Юлюса Янониса и решила воспользоваться чужой находкой. Она успела посетить продуктовый павильон, аптеку и табачную лавку, прежде чем была задержана.

Потерпевший подчеркнул, что его тронуло не только быстрое раскрытие преступления, но и внимательное отношение стражей порядка к его проблеме. Расследование уголовного дела, возбужденного по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд. Фигурантке грозит до шести лет лишения свободы.