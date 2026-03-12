В Воронеже перед судом предстанет иногородняя любительница легкой наживы

Потерпевший подчеркнул, что его тронуло не только быстрое раскрытие преступления, но и внимательное отношение стражей порядка к его проблеме. Расследование уголовного дела, возбужденного по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета), завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд. Фигурантке грозит до шести лет лишения свободы.