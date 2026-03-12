От БПЛА до вертолета: Башкирия готова к паводку и пожароопасному сезону

По данным МЧС по РБ, в смотре участвовали порядка 170 человек и 70 единиц техники: беспилотники, катера, судно на воздушной подушке, мобильные лаборатории, пожарный автомобиль ПАНРК и другая спецтехника. Для мониторинга водных объектов готов к вылету вертолёт Ка-32.
«Группировка сил и средств сформирована в составе 12 тысяч человек, порядка 3 тысяч единиц техники и плавсредств. Главное назначение всей этой техники — своевременное реагирование на происшествия и оказание помощи населению. Все экстренные службы региона традиционно готовятся к развитию ситуации по наихудшему сценарию, максимально мобилизуя все силы и средства», — отметил начальник МЧС по РБ Владимир Горин.
Подготовка к половодью ведётся заблаговременно: укрепление берегов, расчистка русел, чернение и распиловка льда. Особое внимание уделяется 70 затороопасным участкам в 27 районах республики.
По итогам смотра заместитель премьер-министра РБ Ирек Сагитов подтвердил: силы и средства к выполнению задач в период паводка и ландшафтных пожаров готовы. Даны рекомендации по дооснащению подразделений. Аналогичные смотры в ближайшее время пройдут во всех муниципалитетах Башкортостана.
Ранее Глава Башкортостана Радий Хабиров в режиме видеосвязи принял участие в совещании «О готовности к обеспечению безопасности прохождения паводкоопасного периода и пожароопасного сезона 2026 года», которое провёл заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев.