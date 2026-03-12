Девушка из Зеленоградска нарвалась на мошенников, пытаясь заработать на торговле криптовалютой

Девушке в мессенджере написал неизвестный, представился специалистом инвестиционной компании и предложил поиграть на бирже. Заявительницу «легкие деньги» заинтересовали. Она тут же вложила «в дело» около 1,5 миллионов рублей, а также взяла кредит на 560 тысяч рублей. Все это перевела в крипту, которую и отправила на «инвестиционную платформу». После перевода общение со «специалистом» прекратилось".