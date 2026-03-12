Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежские стоматологи удалили мужчине непрорезавшийся зуб мудрости с кистой

Операцию провели в областной стоматологической поликлинике.

Источник: Комсомольская правда

К воронежским стоматологам обратился 65-летний пациент с жалобами на периодические ноющие боли в области нижней челюсти справа, чувство «распирания» и асимметрию лица. При осмотре врачи обнаружили небольшую гиперемию слизистой оболочки на гижней челюсти справа.

Дальнейшее обследование выявило непрорезавшийся зуб мудрости, который располагался горизонтально. Вокруг коронки и части корня образовалась киста.

Стоматологи провели пациенту операцию. Под местной анестезией они удалили и сам зуб, и кисту. На 14-ый день мужчине сняли швы. Сейчас пациента уже выписали.

Врачи напомнили о необходимости своевременной диагностики и хирургического лечения с обязательным гистологическим исследованием удалённых тканей.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27−27−927 или напишите нам «Вконтакте».