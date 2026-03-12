Воронежские стоматологи удалили мужчине непрорезавшийся зуб мудрости с кистой

К воронежским стоматологам обратился 65-летний пациент с жалобами на периодические ноющие боли в области нижней челюсти справа, чувство «распирания» и асимметрию лица. При осмотре врачи обнаружили небольшую гиперемию слизистой оболочки на гижней челюсти справа.
Дальнейшее обследование выявило непрорезавшийся зуб мудрости, который располагался горизонтально. Вокруг коронки и части корня образовалась киста.
Стоматологи провели пациенту операцию. Под местной анестезией они удалили и сам зуб, и кисту. На 14-ый день мужчине сняли швы. Сейчас пациента уже выписали.
Врачи напомнили о необходимости своевременной диагностики и хирургического лечения с обязательным гистологическим исследованием удалённых тканей.
Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27−27−927 или напишите нам «Вконтакте».