Завод по производству смыслов: в Калининграде в пятницу откроется выставка-палимпсест

«Возможно, зрителю будет интересно при посещении выставки представить себя экскурсантом на неком заводе по производству смыслов, — рекомендует куратор проекта. — Обойти весь выставочный зал, как цех: несколько раз по кругу, словно по направлению движения конвейера, на котором из персональных художественных высказываний собирается или пересобирается новый культурный код. А внимание в итоге обратить на свои чувства — насколько они тоже являются продуктом тиражирования идей. Или на то, как из отдельных разрозненных впечатлений складывается нечто целостное».