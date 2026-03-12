В Ростовской области ЕГЭ в этом году будут сдавать больше 17 тысяч человек

Для выпускников одиннадцатых классов через несколько месяцев наступит горячая пора — сдача ЕГЭ. Школьники будут сдавать два обязательных предмета — русский язык и математику, и столько же — по выбору.
Как рассказали в областном министерстве образования «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону», в этом году заявления на сдачу единого государственного экзамена написали более 17 с половиной тысяч учеников.
— Из них более 16,3 тыс. — выпускники текущего года, — уточнили в профильном министерстве.
Самыми популярными предметами в этом году у донских выпускников традиционно стали обществознание, математика профильного уровня, информатика, физика.
— Следует отметить, что в последние годы отмечается устойчивый рост количества выпускников, выбравших ЕГЭ по информатике и предметам естественно-научной направленности, — сказали в региональном министерстве.
