Горвласти: из-за сбоев интернета сложно навести порядок с парковками для СИМ

«Мы это всегда использовали, — пояснила Дятлова. — Но в Москве с чем сейчас сталкиваются? Нужно, чтобы не сбоил сигнал связи. Это работает только тогда, когда у нас с вами устойчивая геолокация, и место определяется с точностью до метра. Как только у нас начинается такого рода сбой, эта вещь перестаёт работать. Мы столкнулись с этим еще в прошлом году».