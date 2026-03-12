В России фиксируется масштабный сбой в работе мессенджера «Телеграм»

Наибольшее количество жалоб поступило от жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Волгоградской и Свердловской областей. Пользователи сообщают, что сталкиваются с длительной загрузкой медиафайлов, а также с невозможностью отправки голосовых сообщений.