В России фиксируется масштабный сбой в работе мессенджера «Телеграм»

12 марта россияне столкнулись с трудностями при использовании мессенджера «Телеграм». К часу дня в.

12 марта россияне столкнулись с трудностями при использовании мессенджера «Телеграм». К часу дня в мониторинговых сервисах фиксируется большое количество жалоб из разных регионов РФ.

Наибольшее количество жалоб поступило от жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Волгоградской и Свердловской областей. Пользователи сообщают, что сталкиваются с длительной загрузкой медиафайлов, а также с невозможностью отправки голосовых сообщений.

Проблема также наблюдается и в компьютерных версиях мессенджера. Однако пользователи ПК-версии отмечают иные сложности — долгий запуск мессенджера и прогрузку чатов.

Напомним, Роскомнадзор начал замедлять сервис в России с 10 февраля.