Прокуратура оспорила вырубку лесов на охраняемых территориях Омской области

Омская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в лесохозяйственном регламенте Тарского лесничества, допускающие вырубку лесов на землях особо охраняемых природных территорий. Проверка установила, что несколько кварталов государственного природного заказника регионального значения «Урочище Екатерининское» незаконно отнесены к эксплуатационным лесам, что создаёт правовые основания для заготовки древесины в охраняемой зоне.
Действия должностных лиц противоречат требованиям федерального законодательства об особо охраняемых природных территориях и Лесного кодекса Российской Федерации, в том числе нормам, запрещающим ведение рубок главного пользования в границах заказников регионального значения. Неправомерная классификация земель была закреплена приказом Главного управления лесного хозяйства Омской области.
По итогам проверки прокуратура внесла представление начальнику регионального лесного ведомства с требованием устранить нарушения. В документе указано на необходимость исключить спорные кварталы из категории эксплуатационных лесов и привести лесохозяйственный регламент в соответствие с природоохранным законодательством.
В случае неисполнения представления надзорное ведомство инициирует судебное оспаривание нормативного акта.
