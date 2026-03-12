Прокуратура оспорила вырубку лесов на охраняемых территориях Омской области

Омская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в лесохозяйственном регламенте Тарского лесничества, допускающие вырубку лесов на землях особо охраняемых природных территорий. Проверка установила, что несколько кварталов государственного природного заказника регионального значения «Урочище Екатерининское» незаконно отнесены к эксплуатационным лесам, что создаёт правовые основания для заготовки древесины в охраняемой зоне.