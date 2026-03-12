Плановое выжигание сухостоя на левобережье в Ростове перенесли на 13 марта

В Ростове-на-Дону с 12 на 13 марта перенесли плановое выжигание сухой растительности, которое должны провести на левобережье. Об этом со ссылкой на городское управление по делам ГО и ЧС предупредила городская администрация.
— Плановое выжигание состоится в пятницу, 13 марта, в 12 часов в Левобережной части города, на территории Ленинского района (улица Пойменная), — сообщили власти.
Траву и другую сухую растительность будут выжигать под контролем пожарно-спасательных служб. Подобные меры необходимы для защиты от неконтролируемых природных и ландшафтных пожаров.
Напомним, в любых экстренных ситуациях нужно звонить по номеру «112».
