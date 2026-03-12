Ричмонд
В Гусеве бесплатно покажут экспериментальный спектакль по мотивам «Хроник Нарнии»

Мероприятие запланировано на пятницу, 13 марта.

Источник: Клопс.ru

Гусевский историко‑краеведческий музей готовится принять необычных гостей. Уже в пятницу, 13 марта, там состоится благотворительное представление «В поисках Нарнии»0+. О мероприятии «Клопс» рассказали организаторы.

Спектакль представят участники молодёжного театра «Белая Роза» из Черняховска. Сами артисты называют свою постановку не спектаклем в привычном смысле, а игрой в театр. «Здесь вас ждут импровизация, искренность и та особая атмосфера, которая рождается, когда молодые артисты по-настоящему увлечены тем, что делают», — говорится в анонсе.

Мероприятие состоится в 18:00 в главном корпусе музея. Организаторы приглашают прийти на постановку всей семьёй и заново пережить историю, знакомую многим поколениям.

«Для нас важно поддерживать такие инициативы, которые дарят людям радость и приобщают к искусству. По сути, это подарок городу — возможность увидеть хороший молодёжный театр без оплаты», — подчеркнули в музее.