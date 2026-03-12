Не все фирмы смогут ремонтировать лифты: в России готовят новый реестр

В новый перечень войдут только организации, способные подтвердить наличие квалифицированного персонала и материально-технической базы. Как отметила зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, сейчас обслуживание и ремонт лифтов нередко сводятся к подписанию фиктивных актов. На этом фоне подъёмники в многоэтажках быстрее выходят из строя.