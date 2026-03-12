Не все фирмы смогут ремонтировать лифты: в России готовят новый реестр

Власти планируют создать федеральный реестр компаний, которым разрешат обслуживать лифты в многоквартирных домах. Об этом со ссылкой на проект постановления Минстроя, который может вступить в силу с сентября 2026 года, пишут «Известия» в четверг, 12 марта.
В новый перечень войдут только организации, способные подтвердить наличие квалифицированного персонала и материально-технической базы. Как отметила зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, сейчас обслуживание и ремонт лифтов нередко сводятся к подписанию фиктивных актов. На этом фоне подъёмники в многоэтажках быстрее выходят из строя.
Предполагается, что из реестра специализированных лифтовых организаций управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и собственники смогут выбирать подрядчиков. По задумке властей, это должно отсечь с рынка недобросовестные фирмы.
Участники рынка не исключают побочные последствия новых правил. По словам управляющего ЖСК «Главмосстроевец», эксперта по ЖКХ Кирилла Чиркина, ужесточение требований может вытеснить с рынка небольшие компании, спровоцировать слияния и поглощения, а также привести к росту цен на услуги лифтовых организаций.
В Калининграде мать-одиночка больше двух недель таскала тяжёлую коляску с грудным ребёнком на девятый этаж — лифт постоянно ломался, а управляющая компания не спешила его менять. Ситуацией заинтересовался Следственный комитет. Власти отмечают, что до 2030 года в регионе планируют заменить 373 подъёмника в 148 многоквартирных домах.