В Калининградской области назревает кризис в сфере утилизации отходов

В Калининградской области компании по утилизации промышленных отходов лишаются лицензий и вынуждены в суде доказывать свою правоту. Об этом в среду, 11 марта, на заседании комитета по экологии и природопользованию Калининградской торгово-промышленной палаты заявил его председатель Марк Балановский.
По его словам, с 2025-го в России нужно подтверждать лицензии на все виды обращения с отходами. Теперь это необходимо делать раз в три года.
«На сегодняшний день в Калининградской области осталось лишь две-три лицензии на утилизацию отходов, — отметил Марк Балановский. — Остальные или приостановлены, или прекращены, или на стадии приостановления и прекращения».
Глава комитета КТТП подчеркнул, что это не калининградская специфика — аналогичная ситуация и в других регионах России. Как сообщил Марк Балановский, в Арбитражном суде Калининградской области рассматриваются пять исков об оспаривании отзыва разрешительных документов: «Это люди, которые годами работали, и одномоментно лицензии у них были приостановлены или прекращены».
Балановский пояснил, что лицензии отзываются Росприроднадзором из-за отсутствия государственной экологической экспертизы. Но предпринимателям никто не объясняет, на что она требуется — на оборудование, здания или что-то другое.
«Другие виды деятельности, такие как обезвреживание отходов, этому подвержены в меньшей степени, так как это делалось всегда только с государственной экологической экспертизой, — отметил глава комитета КТТП по экологии и природопользованию. — Все нововведения затронули прежде всего утилизацию. Конечно, наведение порядка на рынке должно быть. Потому что и в Калининградской области были такие организации, которых давно нет или это стол и стул, но лицензия есть, и они выписывают документы. И вот это обеление рынка и стало причиной для введения периодического подтверждения. Но по старой доброй традиции вместе с водой выплеснули и ребёнка».
По мнению Марка Балановского, предприятиям региона грозят серьёзные проблемы «с проведением закупок, с заключением договоров»: «Это проблемы с оформлением дальнейшей разрешительной документации. И на это теперь нужно обращать особое внимание».
Всё это, по его словам, дало неожиданный эффект. В Калининградской области уже есть случаи, когда предприятия, имеющие лицензию на утилизацию в «большой России», участвовали в аукционах на вывоз опасных отходов.
«Побеждали и потом через интернет нанимали обычный микроавтобус по принципу работы “вожу всё”, и отходы вывозились на ближайшую контейнерную площадку, — рассказал Марк Балановский. — Поэтому предприятиям нужно оценивать своего поставщика услуг — чтобы в конкурсной документации был пункт об утилизации отходов на территории Калининградской области или предоставление транспортных документов».
Глава комитета КТТП напомнил, что любые опасные отходы перевезти в «большую Россию» можно только морем: «Соответственно, это коносамент, грузовая таможенная декларация, которые должны подтвердить, что ваши отходы действительно выехали за пределы Калининградской области. Но вывезти на основную территорию России — это тот ещё квест или практически невозможно, особенно для сторонних специалистов, которые не знают, что такое Калининградская область и особая экономическая зона».
Как сообщил президент Калининградской ТТП Феликс Лапин, на заседание комитета по экологии и природопользованию приглашался начальник территориального подразделения Росприроднадзора Олег Кидаков.
«Почему-то никак не может переступить через собственное эго и не пришёл сегодня. И я попрошу направить к нему официальное обращение, чтобы он выступил в торгово-промышленной палате с отчётом о своей контрольно-надзорной деятельности. Они обязаны это делать, а не так, что сидеть в засаде и ожидать, что там будет происходить», — сказал Феликс Лапин.
На калининградской базе по утилизации отходов на Правой набережной, где в январе произошёл крупный пожар, за месяц до этого нашли нелегально размещённый мусор.