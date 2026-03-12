В Калининградской области назревает кризис в сфере утилизации отходов

«Другие виды деятельности, такие как обезвреживание отходов, этому подвержены в меньшей степени, так как это делалось всегда только с государственной экологической экспертизой, — отметил глава комитета КТТП по экологии и природопользованию. — Все нововведения затронули прежде всего утилизацию. Конечно, наведение порядка на рынке должно быть. Потому что и в Калининградской области были такие организации, которых давно нет или это стол и стул, но лицензия есть, и они выписывают документы. И вот это обеление рынка и стало причиной для введения периодического подтверждения. Но по старой доброй традиции вместе с водой выплеснули и ребёнка».