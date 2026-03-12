Уровень воды в Дону около Нововоронежа может подняться до 6,5 метров, сообщает пресс-служба НВ АЭС.
Наивысший подъем воды ожидается с 27 марта по 4 апреля. Согласно многолетним данным, гидротехнические сооружения атомной станции выдерживают нагрузку от подъема воды в пойме реки Дон на 12 метров. Предыдущий максимум был фиксирован в марте 2023 года, когда вода поднялась на шесть метров.
«Для безопасной и эффективной работы атомной станции обеспечена готовность персонала, штатного и резервного оборудования, водооткачивающей техники и механизмов. Подготовлена промышленная ливневая канализация, создан аварийный запас материалов и подручных средств оснащения», — сказал начальник цеха обеспечивающих систем Сергей Шевченко.