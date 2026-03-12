В МЭИ создали мобильную ГЭС для получения энергии на быстрых реках без плотин

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Специалисты НИУ «МЭИ» разработали небольшую мобильную гидроэлектростанцию, которая позволяет получать электричество от течения любой быстрой реки без строительства плотин, сообщили в пресс-службе МЭИ. Установка призвана решить проблему энергоснабжения удаленных поселков.
«В основе разработки — свободнопоточная турбина. Конструкция такой турбины работает как ветряная мельница, только под водой: ей не нужна плотина или водопад, она крутится за счет естественного течения реки. Такие установки особенно полезны там, где строить классическую ГЭС невозможно или слишком дорого. Мобильность установки позволяет использовать ее для электроснабжения удаленных поселков, туристических баз, вахтовых поселков и фермерских хозяйств, обеспечивая их светом за счет возобновляемой энергии рек без вреда для природы», — отметили в пресс-службе.
Главная инновация заключается в возможности изменять наклон вала турбины. В то время как существующие аналоги закреплены в воде, новая установка может подстраиваться под поток. Исследования показали, что даже небольшой наклон оси вращения увеличивает выработку энергии на 5−10% по сравнению с традиционными турбинами, у которых форма и расположение лопастей симметричны относительно оси вращения. Коллектив провел серьезную работу над формой лопастей: их гидродинамический профиль и возможность поворота вокруг своей оси позволяют ловить поток воды с максимальной отдачей.
«Новая разработка наших специалистов способна решить существующие проблемы с недостаточным использованием энергетического потенциала малых рек России. Более того, потребность в оптимизации использования малых ГЭС актуальна не только в нашей стране, но и за рубежом», — отметил ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.
Работа выполнена в рамках программы научных исследований «Приоритет 2030: Технологии будущего» под руководством доцента Александра Лямасова.