В МЭИ создали мобильную ГЭС для получения энергии на быстрых реках без плотин

«В основе разработки — свободнопоточная турбина. Конструкция такой турбины работает как ветряная мельница, только под водой: ей не нужна плотина или водопад, она крутится за счет естественного течения реки. Такие установки особенно полезны там, где строить классическую ГЭС невозможно или слишком дорого. Мобильность установки позволяет использовать ее для электроснабжения удаленных поселков, туристических баз, вахтовых поселков и фермерских хозяйств, обеспечивая их светом за счет возобновляемой энергии рек без вреда для природы», — отметили в пресс-службе.