Путин подчеркнул важность связи студентов с будущими работодателями

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указал на важность прямой связи студентов с будущими работодателями уже с первых курсов.
Глава государства встретился в четверг в Кремле с губернатором Оренбургской области Евгением Солнцевым, который рассказал о планах строительства образовательного кампуса на территории региона, который может стать межвузовским центром практических компетенций для обучающихся.
«Кампус важен, это все понятно. Но не менее важно другое, чтобы с первых курсов обучения была прямая связь с будущими работодателями», — сказал глава государства в ходе встречи с губернатором Оренбургской области.