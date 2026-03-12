Певцу Алексею Чумакову исполнилось 45 лет

~Широкой аудитории Чумаков стал известен в 2003 году после участия в телевизионном проекте «Народный артист»: в финале он занял третье место и получил приз зрительских симпатий.~ Через три года артист выпустил первый студийный альбом «Сны о чем-то большем», в который вошли 13 композиций, включая хиты «Я от тебя схожу с ума», «Балалайка» и «Необыкновенная». После выхода пластинки Чумаков начал активно гастролировать по России, а в 2008 году дал несколько концертов в Германии. В это же время артист начал сотрудничать с зарубежными музыкантами: в 2011 году он представил песню Hold On I'm Coming, которую исполнил в дуэте с американским певцом Майклом Болтоном, а в записи его второго альбома «Тут и там» (2013) приняли участие продюсеры, ранее работавшие с Кристиной Агилерой, Ленни Кравицом и Стиви Уандером.