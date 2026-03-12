Следователи призывают воронежцев не отпускать детей к водоемам из-за опасности тонкого льда

Следственное управление СК РФ по Воронежской области выступило с обращением к родителям и законным представителям несовершеннолетних. В ведомстве призывают усилить контроль за досугом детей и провести с ними разъяснительные беседы об опасности выхода на тонкий лед.
В регионе сохраняется риск происшествий на реках, озерах и прудах. Сотрудники ведомства подчеркивают: нахождение детей вблизи водоемов без сопровождения взрослых недопустимо.
«Помните, выполнение элементарных мер осторожности — залог вашей личной безопасности и безопасности ваших детей!» — напоминают в СК.
В случае чрезвычайной ситуации на воде граждан просят немедленно звонить в экстренные службы по номеру «112». Кроме того, в региональном следственном управлении круглосуточно работает телефонная линия «Ребенок в опасности». Сообщить о происшествии с детьми можно по короткому номеру «123» или по телефону 8 (473) 222−60−02.