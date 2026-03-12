Следователи призывают воронежцев не отпускать детей к водоемам из-за опасности тонкого льда

В случае чрезвычайной ситуации на воде граждан просят немедленно звонить в экстренные службы по номеру «112». Кроме того, в региональном следственном управлении круглосуточно работает телефонная линия «Ребенок в опасности». Сообщить о происшествии с детьми можно по короткому номеру «123» или по телефону 8 (473) 222−60−02.