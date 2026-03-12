Волгоградская область передала средства связи и технику бойцам СВО

Волгоградская область продолжает активно поддерживать участников специальной военной операции. Недавно в зону СВО отправили новую партию средств связи, сообщается на сайте volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию. Среди переданного оборудования — радиостанции, коммутаторы, телефоны, кабели, а также инструменты для оптоволокна и оргтехника. Все это спецснаряжение передали по запросам командиров воинских частей Волгоградского гарнизона.
Немного ранее военнослужащие уже получили несколько десятков квадрокоптеров и комплекты для сборки механизированной техники. Все это приобрели на средства Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО. Они помогут бойцам более эффективно выполнять поставленные задачи.
Регион одним из первых в стране начал создавать единую систему реабилитации для ветеранов боевых действий, в том числе участников СВО. В Волгоградской области разработали и постоянно улучшают комплекс мер поддержки для бойцов и их семей. Сегодня действует более 50 таких механизмов. Среди последних — единовременная выплата при подписании контракта с Минобороны от 3 миллионов рублей.