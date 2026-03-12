Волгоградская область передала средства связи и технику бойцам СВО

Регион одним из первых в стране начал создавать единую систему реабилитации для ветеранов боевых действий, в том числе участников СВО. В Волгоградской области разработали и постоянно улучшают комплекс мер поддержки для бойцов и их семей. Сегодня действует более 50 таких механизмов. Среди последних — единовременная выплата при подписании контракта с Минобороны от 3 миллионов рублей.