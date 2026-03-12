Омские ученые разрабатывают технологию управления плодородием почв

«Мы работаем с видами на уровне генетических линий и используем в экспериментах по несколько генетических линий каждого вида из разных мест Западной Сибири, в том числе из Алтайского края, Республики Алтай, Рудного Алтая и Центрального Казахстана. Каждая линия выращивается в пятикратной повторности в микрокосмах в климатических камерах, чтобы определить, как она влияет на структуру почв, качественный состав и количество органического вещества почв и на эмиссию углекислого газа», рассказала руководитель проекта, ведущий научный сотрудник Елена Голованова.