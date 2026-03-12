Омские ученые разрабатывают технологию управления плодородием почв

В Омском педагогическом университете реализуется уникальный проект по разработке технологии управления плодородием почв с помощью комплексов дождевых червей. Трёхлетняя исследовательская работа, поддерживаемая грантом, направлена на изучение влияния инвазивных видов червей на органическое вещество почв в условиях агроценозов Западной Сибири.
Актуальность исследования обусловлена необходимостью понимания роли дождевых червей в процессах секвестрации углерода — ключевого фактора поддержания плодородия земель в регионе. Учёные работают с генетическими линиями различных видов червей, собранных в Алтайском крае, Республике Алтай, Рудном Алтае и Центральном Казахстане.
«Мы работаем с видами на уровне генетических линий и используем в экспериментах по несколько генетических линий каждого вида из разных мест Западной Сибири, в том числе из Алтайского края, Республики Алтай, Рудного Алтая и Центрального Казахстана. Каждая линия выращивается в пятикратной повторности в микрокосмах в климатических камерах, чтобы определить, как она влияет на структуру почв, качественный состав и количество органического вещества почв и на эмиссию углекислого газа», рассказала руководитель проекта, ведущий научный сотрудник Елена Голованова.
На основании лабораторных данных специалисты подберут оптимальные комбинации видов для полевых испытаний. По итогам трехлетнего гранта планируется не только разработать практическую технологию, но и оформить патент на изобретение.
