До 139 рублей вырастет себестоимость проезда в метро Самары

Себестоимость проезда в самарском метро дорожает.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре решили повысить себестоимость проезда в метро. Проект документа подготовили в мэрии. В нем говорится, что реальные затраты на провоз одного пассажира превышают 139 рублей.

Судя по приведенным цифрам, себестоимость проезда в метро за последние годы заметно выросла. Например, еще в 2019 году она составляла 60 рублей.

Себестоимость поездок в метро нужна, чтобы определить размер субсидии для проезда в подземке из городского бюджета. На стоимость проезда для пассажиров эти цифры не повлияют. Напомним, что с 1 января 2026 года проезд в общественном транспорте Самары составляет 37 рублей при оплате картой и 40 рублей за наличку. А до конца 2026 года в метро Самары начнут использовать одноразовые билеты вместо жетонов.