До 139 рублей вырастет себестоимость проезда в метро Самары

Себестоимость поездок в метро нужна, чтобы определить размер субсидии для проезда в подземке из городского бюджета. На стоимость проезда для пассажиров эти цифры не повлияют. Напомним, что с 1 января 2026 года проезд в общественном транспорте Самары составляет 37 рублей при оплате картой и 40 рублей за наличку. А до конца 2026 года в метро Самары начнут использовать одноразовые билеты вместо жетонов.