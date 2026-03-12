В Калининграде глава туристической компании пыталась заработать полмиллиона на фейковой путевке

В Калининграде будут судить директора туристической компании, которая пыталась заработать на клиенте более полумиллиона рублей. Сотрудница взяла на себя обязательства по бронированию и покупке путевки и билетов для интересной поездки. В итоге забрала предоплатой 533 тыс. рублей.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 34-летняя мошенница вообще не собиралась исполнять взятые на себя обязательства, а деньги клиента денежные просто рассчитывала похитить. К несчастью для нее, турись все вовремя понял и обратился в органы.