В Калининграде глава туристической компании пыталась заработать полмиллиона на фейковой путевке

В Калининграде будут судить директора туристической компании, которая пыталась заработать на клиенте более полумиллиона рублей. Сотрудница взяла на себя обязательства по бронированию и покупке путевки и билетов для интересной поездки. В итоге забрала предоплатой 533 тыс. рублей.