Лукашенко предупредил чиновников из-за их друзей, которые увеличивают цены белорусских товаров

Белорусский президент подчеркнул, что затраты на производство той или иной продукции большие, что делает ее себестоимость высокой. И здесь же заметил, что даже «самые плохенькие экономисты» понимают, что общие затраты складываются из определенных статей: затрат на сырье, материалы, электроэнергию, зарплат и т.д. И предупредил чиновников, что затраты растут также и из-за переплат за счет посредничества.