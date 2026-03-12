Ричмонд
Лукашенко предупредил чиновников из-за их друзей, которые увеличивают цены белорусских товаров

Лукашенко предупредил чиновников из-за их друзей, поднимающих цены.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил чиновников из-за их друзей, которые увеличивают цены белорусских товаров, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

«Комсомолка» сообщала, что 12 марта белорусский лидер собрал чиновников, чтобы решить принципиальный вопрос.

На совещании глава страны подчеркнул, что его главной темой станет борьба с посредничеством. Лукашенко обратил внимание, что в последнее время много говорится о том, что Беларусь не может конкурировать с китайцами и турками.

— Почему? Якобы продукция дорогая продукция, где-то по качеству порой недорабатываем. А почему дорогая? — задался он вопросом.

Белорусский президент подчеркнул, что затраты на производство той или иной продукции большие, что делает ее себестоимость высокой. И здесь же заметил, что даже «самые плохенькие экономисты» понимают, что общие затраты складываются из определенных статей: затрат на сырье, материалы, электроэнергию, зарплат и т.д. И предупредил чиновников, что затраты растут также и из-за переплат за счет посредничества.

— Как вы думаете: вырастут ли затраты, если на поставку сырья, оборудования и прочего мы переплачиваем в два-три раза за счет посредников и прочих ваших друзей? Это прямой рост затрат? — спросил глава государства чиновников.

А резюмируя, указал, что посредник увеличивает конечную цену и забирает себе в карман 25 — 30%.

Еще Александр Лукашенко предупредил бизнесменов, из-за чего с ними «разговор будет короткий».

