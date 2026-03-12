Ричмонд
Более чем вековой температурный рекорд побили в Петербурге

Колесов: в Петербурге установлен температурный рекорд, выше плюс 10 градусов.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Новый температурный рекорд установлен в четверг в Санкт-Петербурге, где в центре воздух прогрелся более чем до плюс 10 градусов и потепление продолжается, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

«Температура воздуха в центре Санкт-Петербурга уже выше плюс 10 градусов, так что рекорд дня давно перекрыт. Но вот и солнце в городе показалось, так что прогрев продолжится градусов до плюс 12», — написал он в своем Telegram-канале.

Как уточнил синоптик, предыдущий температурный рекорд (плюс 7,3 градуса) в Петербурге был зафиксирован 12 марта 1921 года.

Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в Петербурге около плюс 11 градусов, скорость южного ветра не превышает пяти метров в секунду.