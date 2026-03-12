Врач опроверг связь уколов ботокса с развитием деменции

«В неврологии мы используем этот препарат уже более 30 лет для лечения детей с ДЦП, пациентов после инсульта и людей с хронической мигренью. Дозировки там в десятки раз превышают те, что колют вам в лоб от морщин. Если бы ботулотоксин вызывал когнитивные нарушения, мы бы уже столкнулись с эпидемией слабоумия среди этих пациентов, но этого не происходит», — сказал врач.