Ушедшие на запасные аэродромы самолеты вернулись в аэропорт Сочи

Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию после ограничений на полеты.

Источник: Комсомольская правда

Международный аэропорт Сочи вернулся к штатной работе после ограничений на полеты и на данный момент обслуживает рейсы согласно фактическому расписанию. Обстановка в терминалах спокойная, все службы авиаузла работают в обычном режиме, сообщили в пресс-службе воздушной гавани курорта.

По состоянию на 13:10 12 марта, все воздушные суда, которые ранее были вынуждены уйти на запасные аэродромы, успешно прибыли в Сочи. Самолеты прошли необходимое обслуживание и были отправлены в пункты назначения.

Благодаря скоординированным действиям сотрудников аэропорта и авиакомпаний, с начала дня обслужили уже 38 рейсов на прилет и 15 — на вылет. Общий пассажиропоток за этот период составил 9 155 человек.

Путешественников призывают уточнять статус своего вылета у авиакомпаний перед отправлением в аэропорт. Оперативную информацию можно получить на официальном сайте аэропорта Сочи и электронных табло в залах ожидания, с помощью аудиообъявлений в терминале, а также через телеграм-бот @AerodinamikaBot.