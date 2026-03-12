Ушедшие на запасные аэродромы самолеты вернулись в аэропорт Сочи

Международный аэропорт Сочи вернулся к штатной работе после ограничений на полеты и на данный момент обслуживает рейсы согласно фактическому расписанию. Обстановка в терминалах спокойная, все службы авиаузла работают в обычном режиме, сообщили в пресс-службе воздушной гавани курорта.
По состоянию на 13:10 12 марта, все воздушные суда, которые ранее были вынуждены уйти на запасные аэродромы, успешно прибыли в Сочи. Самолеты прошли необходимое обслуживание и были отправлены в пункты назначения.
Благодаря скоординированным действиям сотрудников аэропорта и авиакомпаний, с начала дня обслужили уже 38 рейсов на прилет и 15 — на вылет. Общий пассажиропоток за этот период составил 9 155 человек.
Путешественников призывают уточнять статус своего вылета у авиакомпаний перед отправлением в аэропорт. Оперативную информацию можно получить на официальном сайте аэропорта Сочи и электронных табло в залах ожидания, с помощью аудиообъявлений в терминале, а также через телеграм-бот @AerodinamikaBot.