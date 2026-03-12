Сколько дней отдохнут школьники в Казахстане на весенних каникулах

АСТАНА, 12 мар — Sputnik. Казахстанские школьники отдохнут на весенних каникулах 11 дней, сообщили в министерстве просвещения республики.
«С 19 по 29 марта 2026 года казахстанские школьники будут находиться на весенних каникулах в течение 11 дней», — указывается в сообщении.
Для них, отметили в ведомстве, чтобы обеспечить содержательное и полезное проведение свободного времени, подготовили целый комплекс мероприятий.
«Каждый день каникул будет связан с декадой “Наурызнама” и посвящен популяризации семейных ценностей и национальных традиций», — говорится в сообщении.
Школьников приглашают принять участие в познавательных проектах по направлениям «Таза Казахстан» (Чистый Казахстан), «Енбек адамы» (Человек труда) и «Закон и порядок», а также присоединиться к традиционной акции «Час Земли».