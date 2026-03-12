Ричмонд
Правительство выделяет дополнительные деньги на лекарства для льготников

Информация об объемах средств разнится.

Правительство Калининградской области выделяет дополнительные средства на лекарственное обеспечение льготников. Об этом сообщили в среду на заседаниях комитетов Заксобрания министр финансов Виктор Порембский и его заместитель Марина Колодина. При этом информация об объемах средств разнится.

По словам чиновников, 11 марта была представлена предварительная информация о будущих поправках в закон о бюджете, которые, по словам министра, в настоящее время проходят согласование с федеральным Министерством. Марина Колодина на заседании комитета по социальной политике сообщила, что в рамках программы здравоохранения на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан добавляется 250 млн руб. Позже на заседании комитета по экономической политике министр Виктор Порембский сообщил о 400 млн «на лекарственное обеспечение», не уточнив, идет речь только о льготниках, либо также о других категориях населения. Кроме того, по его словам, в бюджете нужно отразить 375 млн руб. «безвозмездных поступлений от негосударственных организаций», которые также будут направлены на лекарственное обеспечение.

Напомним, ранее «Новый Калининград» рассказывал о проблемах с лекарствами, с которыми сталкивались региональные льготники в 2025 и начале 2026 года. Как утверждали источники, знакомые с ситуацией, трудности с препаратами возникли из-за недостаточного финансирования. Этот вопрос поднимала на заседании комитета по соцполитике Заксобрания в ноябре 2025 года представитель прокуратуры области Маргарита Шуваркина, отметив, что по этому вопросы регион находится на контроле Генпрокуратуры.

Губернатор Алексей Беспрозванных в ходе Дней Калининградской области в Совете Федерации рассказал, что расходы на лекарственное обеспечение в регионе за пять лет выросла в три раза и, по оценкам властей, будут продолжать увеличиваться. Он обратил внимание, что «федеральная составляющая» расходов растет значительно меньше и предложил закрепить правила определения федеральных расходов на лекарственное обеспечение на уровне не менее 30% фактических расходов субъектов Российской Федерации.