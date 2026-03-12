Правительство выделяет дополнительные деньги на лекарства для льготников

По словам чиновников, 11 марта была представлена предварительная информация о будущих поправках в закон о бюджете, которые, по словам министра, в настоящее время проходят согласование с федеральным Министерством. Марина Колодина на заседании комитета по социальной политике сообщила, что в рамках программы здравоохранения на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан добавляется 250 млн руб. Позже на заседании комитета по экономической политике министр Виктор Порембский сообщил о 400 млн «на лекарственное обеспечение», не уточнив, идет речь только о льготниках, либо также о других категориях населения. Кроме того, по его словам, в бюджете нужно отразить 375 млн руб. «безвозмездных поступлений от негосударственных организаций», которые также будут направлены на лекарственное обеспечение.