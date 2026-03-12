Ричмонд
Путин указал на проблему несанкционированных свалок в Оренбургской области

Путин обратил внимание губернатора на проблему свалок в Оренбургской области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева на проблему несанкционированных свалок в регионе.

На встрече в Кремле они обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе, включая развитие сельского хозяйства и промышленности. Солнцев рассказал в том числе о работе особой экономической зоны «Оренбуржье» и технопарка «Победа».

«То, что промышленность, стройка развивается, — это хорошо, но не забывайте про промышленные отходы и про несанкционированные свалки. Их много в области», — обратился Путин к главе региона.

Солнцев сообщил, что в этом году планируют начать строительство завода по переработке отходов на 300 тысяч тонн. Он проинформировал президента, что уже получено разрешение на строительство и закуплено необходимое оборудование.