Путин указал на проблему несанкционированных свалок в Оренбургской области

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева на проблему несанкционированных свалок в регионе.
На встрече в Кремле они обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе, включая развитие сельского хозяйства и промышленности. Солнцев рассказал в том числе о работе особой экономической зоны «Оренбуржье» и технопарка «Победа».
«То, что промышленность, стройка развивается, — это хорошо, но не забывайте про промышленные отходы и про несанкционированные свалки. Их много в области», — обратился Путин к главе региона.
Солнцев сообщил, что в этом году планируют начать строительство завода по переработке отходов на 300 тысяч тонн. Он проинформировал президента, что уже получено разрешение на строительство и закуплено необходимое оборудование.